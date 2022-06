NAVO nodigt Zelensky uit voor top in Madrid

“President Zelensky zal worden uitgenodigd om alle leiders toe te spreken”, zei de NAVO-baas. “Hij is welkom om in persoon te komen. Is dat niet mogelijk, dan kan dat via videoverbinding.”

Op de NAVO-top in de Spaanse hoofdstad zal de verdragsorganisatie bespreken hoe Oekraïne op de lange termijn kan worden geholpen. Zo wil de NAVO Kiev helpen over te stappen van “uitrusting uit het Sovjettijdperk naar moderne uitrusting”. Ook wil de alliantie de ‘interoperabiliteit’ tussen de NAVO en Oekraïne opschroeven. De top vindt plaats van 28 tot 30 juni.

De Noor Stoltenberg bracht in herinnering dat de Oekraïense president in maart de dertig staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen had toegesproken, op de bijzondere top van de alliantie in Brussel naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Dat gebeurde toen via een videoverbinding.

Op de NAVO-hoofdzetel in Brussel vergaderen de defensieministers van de lidstaten. Gisteravond was er een ontmoeting met onder meer de Oekraïense minister Oleksi Reznikov.

Stoltenberg zei ook dat de NAVO-landen moderne, zware wapens zullen leveren aan Oekraïne, maar dat dit tijd vraagt omdat de Oekraïners moeten worden opgeleid in het gebruik van die wapens. “De transitie van materiaal uit het Sovjettijdperk naar het moderne materiaal van de NAVO vereist dat de Oekraïners klaar zijn dat te gebruiken”, benadrukte hij. “Het gaat om een moeilijke transitie.”

De bondgenoten leveren momenteel zware wapens uit het tijdperk van de Sovjet-Unie, omdat de Oekraïners daarmee onmiddellijk aan de slag kunnen. Nu is de vraag gerezen naar bewapening van de NAVO-troepen.

“Het gaat om artillerie, systemen op de lange afstand, luchtafweersystemen naar NAVO-normen, wat een opleiding vergt, en onderhoud”, aldus Stoltenberg.

Gisteren kondigde de Japanse premier Fumio Kishida aan dat hij de NAVO-top zal bijwonen in Madrid, een primeur voor een Japanse regeringsleider. Andere niet-leden zoals Zuid-Korea (eveneens voor het eerst), Zweden en Finland nemen ook deel aan de top. Die laatste twee hebben wel officieel verzocht om lid te worden, maar stuiten nog op Turkse tegenkanting.