Nancy Pelosi verrast vriend en vijand door zich opnieuw verkiesbaar te stellen voor het Huis van Afgevaardigden

Pelosi is sinds 1987 afgevaardigde voor Californië. In 2003 werd ze de politiek leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden In 2007 was ze de eerste vrouw die tot Speaker, oftewel voorzitter, werd gekozen, totdat de Democraten in 2011 de tussentijdse verkiezingen verloren. In 2019 nam ze de functie van Speaker opnieuw op zich.

In zijn memoires beschreef president Barack Obama Pelosi als een handige politicus, onmisbaar bij het loodsen van wetten door het Congres. Pelosi, getrouwd met de zakenman Paul Pelosi, is een van de rijkste Congresleden. Door aanhangers van Donald Trump wordt ze verafschuwd als een exponent van de liberale, Californische elite binnen de Democratische partij.

De ambtstermijn van een lid van het Huis is twee jaar. Herverkiezing in haar district in San Francisco, Californië, zou betekenen dat Pelosi minstens 38 jaar lid van het Huis zal zijn geweest tegen de tijd dat ze haar 19e termijn heeft uitgediend.

Meer dan twintig Democratische leden van het Huis van Afgevaardigden, waarin in totaal 435 mensen zitting hebben, hebben al aangekondigd aan het einde van de huidige termijn met pensioen te gaan. Democraten worstelen al langer met de vraag wat de partij op dit moment nodig heeft: een zeer ervaren leider als Pelosi, die kan helpen om president Joe Biden's wetsvoorstellen door het Congres te loodsen, of een nieuwe, meer progressieve koers onder leiding van een jonger partijlid.