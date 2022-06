Nachttrein naar Kiev: Draghi, Macron en Scholz gaan voor het eerst steun betuigen in Oekraïense hoofdstad

Behalve de Russische invasie zal ook de wens van Oekraïne om snel lid te worden van de EU worden besproken. Het is het eerste bezoek van de drie regeringsleiders aan Kiev. “Dit is een boodschap van eenheid gericht aan de Oekraïners”, zei Macron na aankomst in Kiev. Korte tijd later ging het luchtalarm af – alsof het hen eraan wou herinneren dat ze een land in oorlog bezochten.

Het drietal bezocht direct Irpin, vlak bij de hoofdstad, waar ze de verwoestingen van de oorlog zagen. Behalve Macron werd ook de Duitse bondskanselier de afgelopen maanden bekritiseerd omdat hij niet naar Kiev ging om zijn solidariteit te betuigen. Zelensky vindt dat de Duitsers te weinig militaire steun geven in de strijd tegen het Russische leger. Scholz en Macron zullen het bezoek daarom aangrijpen om de relatie met Zelensky te verbeteren.

De Oekraïense regering kijkt al vanaf het begin van de Russische invasie met argusogen naar de pogingen van met name de Franse president om een einde te maken aan de strijd. Macron sprak diverse keren telefonisch met de Russische president Vladimir Poetin om tot een wapenstilstand en onderhandelingen te komen. Dit leverde echter niets op. Draghi zit ook op de Franse lijn. Hij vindt dat er “geloofwaardige onderhandelingen” moeten komen om een einde te maken aan het bloedvergieten.

French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz, Italian Prime Minister Mario Draghi and Romanian President Klaus Iohannis visit Irpin in a joint demonstration of support for Ukraine https://t.co/DFvM7vKkUW pic.twitter.com/CWNtqY5tYV — Reuters Pictures (@reuterspictures) 16 juni 2022

Onder druk

Oekraïne en diverse Oost-Europese landen waren er niet over te spreken dat Macron bleef praten met Poetin, terwijl duidelijk was dat de Russische leider niet wilde inbinden. Zij zijn ook bang dat Kiev bij onderhandelingen zal worden gedwongen territoriale concessies te doen. Gevreesd wordt dat de Oekraïners onder druk zullen worden gezet om gebied in het oosten af te staan aan Rusland. Begin deze maand benadrukte Macron dat “wij Rusland niet moeten vernederen” om een diplomatieke oplossing alsnog mogelijk te maken.

De voorbereiding van het bezoek nam weken in beslag. Eerder deze week meldden diverse media dat Scholz zijn opwachting zou maken in de Oekraïense hoofdstad. Nadat donderdag berichten naar buiten gekomen waren dat het drietal onderweg was, plaatste de Franse ambassadeur in Kiev, Etienne de Poncins, een foto op Twitter van de regeringsleiders in een trein met bestemming Kiev.

De Amerikaanse president Joe Biden is nu de enige belangrijke westerse leider die zich nog niet in de Oekraïense hoofdstad heeft laten zien. Vanwege veiligheidsredenen besloot Biden niet af te reizen. De afgelopen maanden bezochten wel onder anderen de Britse premier Boris Johnson, EU-chef Ursula von der Leyen en de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Antony Blinken en Lloyd Austin, de Oekraïense hoofdstad.

Emmanuel Macron à Kiev: "Je veux vous dire toute mon admiration et mon respect pour la population ukrainienne"https://t.co/MrbJZsSkLs pic.twitter.com/kVfIvFuSCm — BFMTV (@BFMTV) 16 juni 2022

Forse overwinning

Verwacht wordt dat Zelensky het bezoek van de drie regeringsleiders zal aangrijpen om duidelijk te maken dat Oekraïne het verdient om snel lid te worden van de EU. Zelensky vroeg het lidmaatschap in februari aan, vier dagen na de Russische inval. De Europese Commissie komt vrijdag met een advies hierover. Mogelijk komt de Commissie met het advies om Oekraïne kandidaat-lid te maken. Dat zou een stevige overwinning zijn voor de Oekraïense regering.

Macron zei woensdag dat het nu de juiste tijd was voor een bezoek aan Kiev, onder andere vanwege de Oekraïense EU-aanvraag. Hij zei dat de EU-leiders voor een “belangrijke beslissing” staan op hun top volgende week in Brussel. Een week later zal de Oekraïne-oorlog ook de top van de NAVO beheersen.

De Franse president zei dat de EU een “boodschap van steun” moet geven aan Oekraïne. “Wij bevinden ons op een moment waarop we duidelijke politieke signalen moeten afgeven − wij, Europeanen, wij, de Europese Unie − richting Oekraïne en het Oekraïense volk”, aldus de Franse president eerder deze week tijdens een bezoek aan Roemenië.