Na opflakkering Antwerps drugsgeweld: ‘De Wever pakte met veel vertoon en een paar tanks uit als deel van de oplossing’

Voor de zoveelste keer in korte tijd wordt Borgerhout opgeschrikt door explosies in het drugsmilieu. Binnenlandminister Annelies Verlinden (cd&v) ziet de war on drugs niet snel kenteren. ‘De Wever pakte met veel vertoon en een paar tanks uit, maar een snelle oplossing is een illusie.’

Keurige huizen, bloeiende geveltuintjes, fluitende vogels. Er is weinig aan de Ledeganckstraat in Borgerhout dat aan een drugsoorlog doet denken. Afgezien van het gapende gat in de gevel van huisnummer 23 dan, waar voorbijgangers sinds woensdagnacht recht de kelder in kunnen kijken.

“Het was een héle harde knal. Mijn bed daverde, ik dacht dat het hier bij mijn huis gebeurd was”, zegt een buurvrouw – haar naam wil ze liever niet in de krant – die een tiental huisnummers verder haar gft-container schoonsproeit. “Ik ben meteen buiten komen kijken, maar er was niks te zien. Die mannen zijn niet dom he, die zijn al lang weg voor het ontploft.”

Enkele weken geleden was het al een keer van dattum, toen de bewoners van de Ledeganckstraat werden opgeschrikt door een explosie net om de hoek, in de Zegepraalstraat. En begin deze week knalde het al twee keer rond het Krugerplein, amper een kilometer verderop.

Vergissen

“Het is hier normaal een rustige buurt, maar twee of vier ontploffingen per week is stilaan genoeg”, zegt de vrouw. “Ik hoor dat ze zich soms vergissen van doelwit, dus ik ben wel bang dat er op een dag een explosief voor mijn gevel ligt. Er moet iets gebeuren. Maar ja, de politie heeft te veel werk om het hier voortdurend in de gaten te houden, he. Misschien kunnen ze beter het leger inzetten.”

Zo ver komt het wellicht niet. Maar na de zoveelste ontploffing in korte tijd, schreeuwt de buurt wel om een duidelijk signaal van de stad en haar burgervader. Maar dat lijkt er voorlopig niet te komen. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) verwees in een karige reactie naar het federale niveau – net zoals hij dat eerder deze week deed, en net zoals hij dat al zo vaak deed. Volgens De Wever is de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit eenvoudigweg geen prioriteit voor de federale gerechtelijke politie, en geven de ministers in Brussel niet om het geweld in Antwerpen.

In Brussel kaatste minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) in het verleden de bal even vaak terug. “Er is deze legislatuur flink geïnvesteerd in de federale politiediensten”, klinkt het nu weer. “Maar de lokale politie zijn de ogen en oren op het terrein, ook zij moeten hun deel doen. En het Antwerpse korps is een zeer groot korps, met veel middelen.” Een directe vingerwijzing naar burgemeester De Wever.

Ook bij Vooruit, waarmee De Wever nochtans ’t Stad bestuurt, klinkt kritiek op de beweringen van De Wever. “De drugscriminaliteit is wel een prioriteit. Er zijn bij de federale gerechtelijke diensten inderdaad veel speurders ingezet voor de grote operatie rond Sky ECC, maar die operatie ging óók over de war on drugs”, zegt Kamerlid en Borgerhoutenaar Ben Segers. “Trouwens, het was onder minister Jambon dat er bespaard werd op speurders, iets dat deze regering heeft rechtgetrokken.”

Internationaal fenomeen

Het is hetzelfde wijsje dat nu al zo lang speelt telkens als het drugsgeweld in de stad Antwerpen oplaait, of het nu in Deurne, Borgerhout of Park Spoor Noord is: iedereen doet zijn werk, het loopt fout bij een ander. Voor de buurtbewoners brengt het weinig zoden aan de dijk. Zij stellen enkel vast dat de drugsbendes zich amper bedreigd voelen en gewoon hun gang gaan.

Dat beseft ook Verlinden. “Het heeft geen zin om zwartepieten door te schuiven. We moeten blijven samenwerken. De vraag is ook of je altijd meteen een schuldige in het beleid moet zoeken voor wat zich voordoet. De investeringen in veiligheid zullen nooit voldoende zijn, dat is de wereld waarin we leven.”

Verlinden: “De urgentie is er absoluut. Maar dit is een internationaal fenomeen, dat je niet zo makkelijk weg krijgt. Doen alsof er een snelle oplossing bestaat, dat is een illusie. Het was wel De Wever die met veel vertoon en een paar tanks (de beruchte Bearcats, een type gepantserde wagen dat Antwerpen in 2017 aankocht, SKE) uitpakte als deel van de oplossing. Het lijkt ons aangewezen dat hij de evaluatie van Operatie Nachtwacht deelt met de Geïntegreerde Politie, zodat we daar lessen uit kunnen trekken.”

Afwezige De Wever

Bij de Antwerpse oppositie klinkt vooral kritiek op de afwezigheid van De Wever. “Het probleem wordt echt heel tastbaar in de wijken. De mensen zijn bang, en iedere keer is er dezelfde reactie: er wordt onderzoek gedaan, en de politie is ter plaatse”, zegt Borgerhouts districtsburgemeester Marij Preneel (Groen).

“De mensen in de buurt hebben het gevoel dat ze niet meer terechtkunnen bij de politie. Niemand kent nog de wijkagent. We hebben nood aan meer agenten in de buurt die ook aanspreekbaar zijn”, klinkt het bij Borgerhoutenaar Ben Van Duppen (PVDA). “Ik ben het beu, het stopt niet. En De Wever wil amper reageren. Het is schandalig dat hij zijn verantwoordelijkheid ontloopt.”

Kritiek die niet gepikt wordt bij De Wever. “We luiden al jaren de alarmbel. We nemen meer dan onze verantwoordelijkheid. Want als er in Brussel niemand wakker van schijnt te liggen, moet toch iemand op de nagel blijven kloppen.”