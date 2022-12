Na klachten en onderzoeken: gouverneur plaatst Sint-Truiden onder verscherpt toezicht

In Sint-Truiden was men lange tijd op zoek naar een nieuwe burgemeester, nadat CD&V-boegbeeld Veerle Heeren in september ontslag nam. Zij kwam al in opspraak in volle coronapandemie, omdat ze zichzelf en mensen uit haar omgeving voorrang verleende tijdens de vaccinatiecampagne. Na de heisa rond een rapport van Comité P en een dubieuze lening aan oud-burgemeester Jef Cleeren (CD&V) nam ze dan toch ontslag. Heerens opvolger Jelle Engelbosch (N-VA) zette al snel een stap opzij, omdat die een stuk grond met voorkennis voor een te lage prijs gekocht zou hebben. Nadat Hilde Vautmans (Open VLD) exact twee dagen waarnemend burgemeester was, nam Ingrid Kempeneers (CD&V) eind oktober de fakkel over.

“Er is niks specifieks gebeurd dat tot die beslissing geleid heeft,” zegt gouverneur Jos Lantmeeters, “Maar het is wel zo dat er de laatste tijd heel wat klachten zijn ingediend tegen het stadsbestuur waarvan sommige gegrond waren. Begin dit jaar heb ik de Truiense begroting nog moeten vernietigen en er zijn ook al heel wat onderzoeken van Audit Vlaanderen geweest.”

“Ik heb dan moeten vaststellen dat er aan de opmerkingen uit die audits niet altijd gewerkt wordt. En bovendien zijn er heel wat processen die in Sint-Truiden niet gevolgd worden of simpelweg niet bestaan. Daarom is er nu besloten om het stadsbestuur onder verscherpt toezicht te plaatsen.”

Eerder deze week kondigde oppositiepartij Vooruit nog aan om een klacht in te dienen nadat gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) een advocaat uitnodigde op een gesloten zitting om zijn aandeel in het dossier rond Jelle Engelbosch (N-VA) te verdedigen. Daarvoor werd ook tegen Jelle Engelbosch een klacht ingediend omdat die een stuk grond met voorkennis voor een te lage prijs gekocht zou hebben.

Het verscherpt toezicht is een informele procedure. “Dat wil zeggen dat het niet in de wet beschreven staat wat dat precies inhoudt. Maar concreet gaan we met het stadsbestuur kijken naar wat er allemaal verkeerd gaat en zal ik aan de burgemeester vragen om geregeld uitleg te komen geven bij bepaalde beslissingen. Wanneer we zien dat de stad vooruitgang boekt, kan het verscherpte toezicht onmiddellijk stoppen. Er hangt dus geen bepaalde termijn aan vast”, legt de gouverneur uit.

Eedaflegging

Het eerste gesprek tussen de gouverneur en de Truiense burgemeester, staat voorlopig gepland in januari. Intussen wacht Ingrid Kempeneers (CD&V) nog steeds op haar eedaflegging en wordt de stad nog even geleid door waarnemend burgemeester Hilde Vautmans (Open Vld). “Al heeft dat lange wachten niets te maken met het verscherpte toezicht”, bevestigt Lantmeeters.

In Limburg is het de eerste keer dat een stadsbestuur onder verscherpt toezicht geplaatst wordt. “We doen dat in de eerste plaats om het bestuur te beschermen tegen zichzelf. Er is te veel gebeurd en de antipolitiek mag in Sint-Truiden niet winnen. Ik neem dan ook aan dat het verscherpte toezicht en de extra controle zal zorgen voor minder klachten tegen het stadsbestuur.”

Plan van aanpak

“We gaan dit niet als iets negatiefs zien”, reageert Ingrid Kempeneers (CD&V) die binnenkort de eed zal afleggen als burgemeester van de stad. “We gaan een plan van aanpak maken om de opmerkingen van Audit Vlaanderen ook in de praktijk beter te implementeren waarna we samen met de gouverneur geregeld zullen kijken hoever we daarmee staan. Dit is een soort begeleidingsopdracht waarvan we zeker en vast de ernst inzien, maar het is niet zo dat we plots alle beslissingen van het schepencollege of de gemeenteraad aan de gouverneur moeten voorleggen.”