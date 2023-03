Na het migratiekkoord: ‘Dit is een bevrijding voor Vivaldi, zeker nu de Vlaamse regering op apegapen ligt’

Na maanden onderhandelen bereikte de federale regering woensdagnacht een akkoord over de aanpak van de asielcrisis. Wat zijn de gevolgen van deze beslissing? We bellen met politiek journalist Ann De Boeck.

Goeiemorgen Ann, wat is er beslist?

“De federale regering heeft een pakket aan maatregelen afgeklopt om de aanhoudende asielproblemen aan te pakken. Iedereen kent intussen wel de beelden van de tentjes langs het kanaal in Brussel of de erbarmelijke omstandigheden in het voormalige kraakpand in de Paleizenstraat. Om dit soort wantoestanden te vermijden is het de bedoeling om de asielinstroom te beperken, de uitstroom te verhogen en extra opvangplaatsen te voorzien.

“Wat de beperking van de instroom betreft, komen er strengere regels voor gezinshereniging. Wie een Belgisch kind wil erkennen, zal moeten bewijzen dat hij of zij ook effectief voor dit kind zorgt. Vandaag wordt deze procedure soms misbruikt om het land binnen te geraken.

“Om de uitstroom te verhogen zal de overheid strenger optreden tegen asielzoekers die hun procedure eindeloos proberen te rekken door te procederen. Wie zijn of haar negatieve beslissing over de asielaanvraag heeft gekregen, mag niet langer in de opvang blijven. Zo komen deze plaatsen vrij voor wie daar volgens de regering het meest recht op heeft. Een bevel om het land te verlaten zal strenger worden opgevolgd. Zo wordt er een medewerkingsplicht ingevoerd en komen er bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) extra ‘escorteurs’ die mensen begeleiden bij hun uitwijzing. Daarnaast belooft de regering om de zogenaamde Dublin-richtlijn strikter toe te passen. Dit wil zeggen dat asielzoekers sneller worden teruggestuurd naar het eerste land waarlangs ze de EU binnenkwamen.”

Hoe zit het met die extra opvangplaatsen?

“Die komen er, al is er over de exacte aantallen nog wat onduidelijkheid. Volgens sommige bronnen zou het gaan om zo’n 5.000 extra plaatsen. Zo’n 700 daarvan zouden worden gecreëerd via containerdorpen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) wilde graag ook extra opvangplaatsen creëren op drijvende pontons in de havens, zoals in Gent, maar ook daarover is er nog wat onduidelijkheid. Om 10 uur licht de regering haar plannen toe op een persconferentie in de Wetstraat.

“Zowel PS als Ecolo benadrukken dat er in dit akkoord een wettelijk verbod is afgesloten om kinderen onder te brengen in gesloten centra. Eigenlijk gebeurde dat sowieso al niet meer onder deze regering, maar nu wordt de praktijk dus ook wettelijk verankerd.”

Waarom liet het akkoord zo lang op zich wachten?

“Omdat de zeven Vivaldipartijen ideologisch erg verdeeld zijn over migratie. Al maanden zat staatssecretaris de Moor gewrongen tussen de taboes op links en rechts. Zo weigerden PS, Ecolo en Groen akkoord te gaan met een strengere ontrading, terwijl de liberalen op de rem stonden voor extra opvangplaatsen. Hierdoor zat de situatie volledig geblokkeerd.

“Afgelopen vrijdag al hoopte Vivaldi te landen met dit akkoord, maar toen kon vooral PS zich niet vinden in het pakket dat op tafel lag. Bij een tweede poging op maandag stonden de Franstalige socialisten opnieuw op de rem. Uiteindelijk was het premier Alexander De Croo (Open Vld) die de forcing voerde, door een oplossing voor de asielcrisis als absolute prioriteit naar voren te schuiven. Zolang de PS niet akkoord ging met een migratiedeal, zou het pensioendossier van pensioenminister Karine Lalieux (PS) ook niet op tafel komen.”

Is dit een overwinning voor Nicole de Moor?

“Het is vooral een bevrijding. De christendemocrate wist van in het begin dat een migratiedeal binnen deze coalitie ontzettend moeilijk zou liggen, maar de voorbije maanden ging ze op zoek naar het hoogst mogelijke. Intussen kwam ze zwaar onder vuur te liggen in de publieke opinie omdat er minderjarigen in de kou sliepen, slachtoffers en doden vielen in kraakpanden en deurwaarders de inboedel van haar kabinet in beslag namen om de dwangsommen af te lossen. De Belgische staat werd daartoe veroordeeld omdat ze haar wettelijke plicht tot opvang niet kon invullen. Hoewel de problemen niet enkel op het conto van de Moor vielen te schrijven, straalde de crisis toch vooral af op haar. Het leek alsof ze de situatie totaal niet meer onder controle had.

“Als er al sprake is van een overwinning, dan is het toch voor premier De Croo en zijn coalitie in het algemeen. De migratiedeal was één van de zwaarste klippen die zijn regering moest nemen, en zorgde de voorbije maanden voor hoog oplopende spanningen tussen de coalitiepartners. Het is wachten op een grondige evaluatie van de maatregelen. Maar dat er nu een pakket klaarligt, is op zich al een opsteker. Zeker nu de Vlaamse regering van Jan Jambon (N-VA) op apegapen ligt. De impliciete boodschap: wat Vlaanderen zelf doet, doet het niet beter.”

Hoe reageert de oppositie?

“Scherp. Volgens voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zal het ook na dit akkoord dweilen blijven met de kraan open. ‘Er worden geen forse maatregelen genomen. Wel krijgen we asielopvang in heuse containerdorpen en nog meer meer loze beloftes’, reageert hij op Twitter. Volgens Francken betaalden de Moor en de liberalen een erg hoge prijs tegenover de linkse coalitiepartners.

“Ook Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert, zoals verwacht, erg kritisch. ‘Géén echte verstrenging, geen aanpak van de asielinstroom, maar wel 5.000 extra plaatsen.’”