Na het kerstfeest, het pizzafestijn: premier Boris Johnson opnieuw in nauwe schoentjes na gelekte foto

De kranten vragen zich af of er maandenlang sprake was van het hanteren van een dubbele moraal: waar het volk zich aan de restricties moest houden, namen de politici en beleidsmakers een loopje met die regels.

Op 15 mei vorig jaar was Johnson bij een ‘sociale bijeenkomst’ in zijn ambtswoning. De aanwezige staf - een man of twintig - dronk wijn en sterke drank en at pizza na een persconferentie eerder die middag. Dat gebeurde in de tuin, maar ook in een paar kantoorruimtes in het gebouw. Sommige medewerkers borrelden tot laat op de avond.

Volgens een woordvoerder van Johnson gebruikten medewerkers de tuin van Downing Street 10 “in de zomer geregeld om vergaderingen te houden”. Zo ook op 15 mei 2020, samen met de gezondheidsminister en zijn team. De premier ging iets na 19.00 uur naar zijn woning, een paar medewerkers die nog moesten werken zijn gebleven.

Chatting over cheese and wine: anatomy of Downing Street lockdown gathering https://t.co/hZcXe741vS — The Guardian (@guardian) 19 december 2021

Zeer strenge regels

De regels rond het pizzafestijn waren, aan het eind van die eerste lockdown, nog zeer streng in Groot-Brittannië. Slechts twee mensen uit verschillende huishoudens mochten elkaar buiten zien, op twee meter afstand.

Bij de persconferentie die middag had de toenmalige gezondheidsminister Matt Hancock mensen nog opgeroepen “om zoveel als mogelijk thuis te blijven” en drong hij er op aan om vooral de regels te volgen. “Pas op je familie en neem geen risico’s nu het goede weer eraan komt.” Op die dag lagen er 10.700 covidpatiënten in het ziekenhuis en werden er 384 overlijdens geregistreerd.

Britse regering in crisis

De Conservatieve regeringsleider staat al onder druk wegens veronderstelde inbreuken op de coronaregels die hij zelf heeft opgelegd. Zo bood Johnson begin deze maand nog zijn excuses aan nadat verontwaardiging was ontstaan over een vermeend kerstfeest. Op gelekte beelden is te zien hoe topmedewerkers grappen over een kerstfeest in Johnsons kantoor tijdens de lockdown vorig jaar.

Medewerkers lijken in het filmpje een ‘illegaal’ feest te bespreken tijdens een oefening voor een persconferentie. De toenmalige woordvoerster van de premier kreeg van een collega de vraag of ze bekend is met berichten over het kerstfeest en of de premier zoiets zou goedkeuren. Ze lacht en zegt: “Ik ging naar huis.” Later wordt geopperd dat “het fictieve feest een zakelijke bijeenkomst was”.

De gelekte beelden leidden tot woedende reacties, ook binnen de partij van Johnson. Die blijft tegenspreken dat regels werden gebroken, maar zei ook boos te zijn over de beelden. “Ik snap hoe frustrerend het moet zijn als de indruk wordt gewekt dat de mensen die de regels maken zich er zelf niet aan houden.”