Na het akkoord over de kerncentrales wacht de strijd met Engie Electrabel

Al bijna twintig jaar waren opeenvolgende federale regeringen hopeloos op de sukkel met het dossier van de kernuitstap. Het was al langer duidelijk dat ook de regering-De Croo diep verdeeld was over de toekomst van de zeven Belgische kerncentrales. Vrijdag kwam ze na een marathonvergadering dan toch tot een principeakkoord. De regering wil de twee jongste kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, tien jaar langer openhouden dan voorzien. Om de bevoorrading te verzekeren wordt ook de bouw van twee gascentrales financieel gesteund. In Les Awirs en Seraing.

De Russische invasie in Oekraïne maakte dat zelfs de partijen Groen en Ecolo niet meer vasthielden aan de sluiting van alle kerncentrales tegen 2025, zoals in de huidige paars-groene wet op de kernuitstap staat. Dat zou België te afhankelijk maken van Russisch aardgas. Rusland financiert zijn militaire macht met de inkomsten uit de verkoop van aardgas en olie aan Europa.

Het gaat weliswaar om een voorwaardelijke beslissing over de kerncentrales. Een definitieve beslissing kan pas vallen als alle voorwaarden die Engie Electrabel stelt gekend zijn. Het Franse energiebedrijf baat de kerncentrales in ons land uit. Nu moeten er dus formele onderhandelingen starten. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en premier Alexander De Croo (Open Vld) zullen die voeren. Volgens Open Vld kan het snel gaan: achter de schermen was er al contact.

Investeringen

Naast de beslissing over de kerncentrales is de regering ook een extra pakket investeringen in de energietransitie overeengekomen. Vooral voor de groene partijen was dat van bijzonder groot belang. Zij oordeelden dat ons land alleen zo echt energieonafhankelijk kan worden van Rusland. Er wordt onder meer geïnvesteerd in meer hernieuwbare energie bij de NMBS en bij de overheidsgebouwen. Er komt een verlaagde btw op zonnepanelen en warmtepompen: 6 procent. Wellicht maar voor enkele jaren. De btw op sloop en renovatie blijft op 6 procent. Een CD&V-eis.

In waterstof, een groene brandstof geschikt voor de industrie, wordt er geïnvesteerd. Er gaat geld naar de verdere uitbouw van het netwerk. De procedures voor de Raad van State worden ingekort, zodat groene projecten sneller rechtszekerheid hebben. Dat is vooral van belang voor de bouw van nieuwe windmolens. Er komt een herfinanciering van het gas- en elektriciteitsfonds. De totale extra uitgaven van het akkoord bedragen iets meer dan 1 miljard euro. Hiervan komt 480 miljoen van de overheid zelf. De rest zou van de privé komen, onder meer via investment bonds.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, al maandenlang de grootste tegenstander van de kernuitstap, is tevreden met het akkoord van de regering. “Kernenergie behouden zonder stopzetting was een voorwaarde van MR, en dat is binnen! De kernenergieproductie zal niet worden stopgezet”, tweet hij. “De wijziging van de wet van 2003 voor het einde van de maand zal kernenergie van de toekomst mogelijk maken.” Een van de liberale eisen was dat België de baan moest vrijhouden voor beloftevolle nucleaire technologieën. Onder meer zogenaamde SMR-reactoren.

Volgens vicepremier Petra De Sutter, de kopvrouw van Groen in de regering, richt het akkoord “zich op wat iedereen wil: lagere facturen, groene energie en een duurzame toekomst. Met goedkopere warmtepompen, zonnepanelen en meer windenergie op komst, zetten we vaart achter een groener België. We zetten een punt achter 20 jaar stuurloos energiebeleid. Dit is een gigasprong voorwaarts naar meer hernieuwbare energie en lagere facturen voor alle gezinnen.”

Op een persconferentie vrijdagavond benadrukte premier De Croo het geopolitieke belang van het akkoord. “De oorlog heeft verregaande gevolgen. Hij heeft de manier waarop we naar energie kijken veranderd. Grotere energieonafhankelijkheid betekent dat we Rusland minder middelen geven voor die verschrikkelijke oorlog. Te lang heeft ons land een gebrek gehad aan visie op energie.”