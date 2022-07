Na felle kritiek van oppositie en meerderheid: stemming over deal om gevangenen te ruilen met Iran uitgesteld

Niet één, maar drie verdragen wou minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) dinsdag in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen gestemd krijgen. Het gaat om overeenkomsten over wederzijdse rechtshulp bij strafzaken met India en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en een verdrag met Iran over het ruilen van gevangenen.

Alle aandacht ging naar dat laatste verdrag. Volgens Van Quickenborne is het een “zaak van mensenlevens”. Aan het akkoord is meer dan vijf jaar gewerkt, de eerste contacten werden dus al gelegd onder de vorige regering. Maar nu zijn er volgens de minister redenen om er spoed achter te zetten. “Onze veiligheidsdiensten hebben de voorbije jaren gewaarschuwd voor dreigingen tegen Belgische nationale belangen”, zegt Van Quickenborne. “Om die toegenomen dreiging af te wenden, hebben we het advies van de veiligheidsdiensten gevolgd om dit verdrag tot stand te brengen. De dreiging heeft zich helaas geconcretiseerd in aanhouding en detentie van een landgenoot.”

Djalali

De voorbije dagen werd gesuggereerd dat het akkoord toegepast zou worden om de door Iran ter dood veroordeelde VUB-professor Ahmadreza Djalali uit zijn Iraanse cel te halen. Maar Djalali heeft geen Belgische nationaliteit, dus het verdrag kan op hem niet toegepast worden. Al suggereerden verschillende dat er een link was. Nu is gebleken dat Olivier Vandecasteele, een Belgische ngo-medewerker, al sinds februari zit opgesloten in een Iraanse gevangenis.

“We doen er alles aan om deze persoon te helpen”, zegt Van Quickenborne. “Dat is onze morele plicht. Het is de morele plicht van een land om onschuldige landgenoten in het buitenland te bevrijden en veilig terug te brengen naar familie.”

Chantage

Toch heeft hij nog veel werk om de commissieleden te overtuigen van dit verdrag. “De inzet is de vraag of België een land is dat meewerkt aan de strijd tegen terrorisme, of een land dat chanteerbaar is voor terroristen.” Hij vreest dat het verdrag de deur openzet voor chantage van het Iraanse regime, dat daardoor makkelijker veroordeelde terroristen zou kunnen terughalen. “We verhogen fundamenteel het risico dat landgenoten als wisselmunt gebruikt worden, zonder dat die iets mispeuterd hebben.”

Die vrees werd ook gedeeld door leden van de meerderheidspartijen. Groen-commissielid Wouter De Vriendt stelde de vraag of dit verdrag niet zal leiden tot “een soort gijzelingsdiplomatie”. Dat Iran het verdrag zou gebruiken om Assadollah Assadi, een veroordeelde Iraanse terrorist, vrij te krijgen, is volgens hem al helemaal problematisch. “Gaan we vrijwillig de handboeien van een veroordeelde terrorist lossen en met een grote strik errond cadeau geven aan Iran?”

Ook Kattrin Jadin (MR) en cd&v-commissielid Els Van Hoof vroegen zich af of dit verdrag wel het juiste instrument is om Belgen beter te beschermen tegen de Iraanse overheid. Door de vele tussenkomsten liep de vergadering veel langer uit dan voorzien. De stemming is nu voorzien voor morgen.