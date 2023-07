Na een zoveelste ruzie over stikstof: Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) komt aan zet

Het stikstofdecreet wordt wellicht over de verkiezingen in 2024 getild. Het is nu aan Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) om ervoor te zorgen dat er in tussentijd geen ongelukken gebeuren.

1. Wat is er vrijdag beslist?

Niets. Tot wanhoop van minister-president Jan Jambon (N-VA) is de uitvoering van het felbevochten stikstofakkoord van maart vastgelopen.

Cd&v weigerde vrijdag om het toekomstige stikstofdecreet, dat de politieke afspraken van maart juridisch moet onderbouwen, een eerste keer goed te keuren. Deze goedkeuring ‘in eerste lezing’ moest de start vormen van een traject langs allerlei adviesraden en de Raad van State. Volgens N-VA is de kans nu groot dat het decreet niet meer gestemd raakt voor de verkiezingen. Een probleem, luidt het.

Minister Demir waarschuwt al langer voor een nakende vergunningenstop door de hoge stikstofuitstoot in Vlaanderen. Het huidige vergunningenbeleid steunt volledig op een ministeriële instructie uit 2021.

De reden waarom cd&v, op aansturen van minister van Landbouw Jo Brouns, weigerde om haar goedkeuring te geven voor het toekomstige stikstofdecreet gaat terug op een weerhaak in het politiek akkoord van maart. Cd&v bedong toen twee toegevingen: een lagere stikstofdrempel voor landbouwbedrijven en de mogelijkheid voor boeren om uitstootrechten te ruilen. Weliswaar op voorwaarde dat deze versoepelingen een apart milieuonderzoek naar de impact ervan doorstonden.

Het probleem nu: voorlopig komt het milieuonderzoek niet van de grond. Vrijdag bleek dat geen enkel onderzoeksbureau intekende op de in juni uitgeschreven aanbesteding. Voor cd&v, waar het wantrouwen tegenover Demir groot is, reden genoeg om het stikstofdecreet nog geen groen licht te geven. “We hebben altijd gezegd dat een stikstofakkoord zonder onze twee punten niet volstaat voor ons. Waarom zouden we het nu dan toch in die vorm goedkeuren, zonder enige zekerheid over die punten?”, zegt een bron.

2. Wat betekent dit concreet?

Wellicht zal het stikstofdecreet niet meer gestemd raken vooraleer het Vlaams Parlement de deuren sluit in aanloop naar de verkiezingen in juni 2024.

Een goedkeuring in eerste lezing voor de zomer had het mogelijk gemaakt om tegen de start van het nieuwe werkjaar het advies van onder meer de Gegevensbeschermingsautoriteit binnen te krijgen (een termijn van 60 dagen). Midden oktober zou dan een tweede goedkeuring volgen, met aansluitend een advies van de Raad van State (een termijn van 60 dagen, maar die wordt zelden gerespecteerd). Een formele ‘go’ van de regering zou vervolgens in februari 2024 komen. In maart en april was het dan aan het parlement.

“Door de demarche van cd&v verliezen we de zomer”, luidt het bij N-VA. “Dat is te veel.”

Cd&v weigert de zwartepiet in ontvangst te nemen. De partij wijst erop dat net de vertraging in de opstart van het milieuonderzoek naar de door haar gevraagde versoepelingen alles in de war stuurde. “Als het milieuonderzoek tijdig was opgestart, waren de resultaten eind 2023 bekend. Maar omdat we nu - na lang getreuzel - nog nergens staan, zal dit ten vroegste april 2024 zijn. Te laat dus om de resultaten in het decreet te verwerken”, luidt het. “En opnieuw: voor ons geen decreet zonder onze punten.”

Volgens N-VA werd de aanbesteding zo snel als mogelijk gelanceerd.

3. Hoe moet het nu verder?

Jambon heeft vrijdag aan zijn partijgenoot Demir gevraagd om “het nodige te doen om het vacuüm te vullen dat ontstaan is door de niet-goedkeuring van het decreet”. Zoals gezegd: de vrees is dat een rechter eerstdaags het huidige vergunningsbeleid rond stikstof aan flarden schiet.

De komende dagen zijn zo alle ogen gericht op minister Demir. Wat zal zij deze week uit haar hoge hoed toveren om ongelukken te voorkomen richting de verkiezingen? Veel mogelijkheden lijkt ze niet te hebben. Wellicht zal ze haar ministeriële instructie uit 2021 updaten op basis van de politieke afspraken gemaakt in maart. Een mogelijkheid is dat ze hiervoor een zogenaamde omzendbrief uitstuurt.

Op eigen houtje het stikstofbeleid aanscherpen: in theorie heeft Demir hier een aantal mogelijkheden toe als bevoegd minister. In de praktijk zijn al enkele punten uit het akkoord van maart in uitwerking, waaronder de vrijwillige uitkoopregeling voor varkensboeren. Hierdoor lijkt het moeilijk voor Demir om plots nog een andere koers uit te zetten.

Binnen cd&v hoedt men zich al voor “pesterijen”. De christendemocraten lijken vooral aan te sturen op een omzendbrief waarin de gemaakte afspraken van maart juridisch worden verduidelijkt in afwachting van een volwaardig stikstofdecreet. Dat zou voor cd&v ruimschoots volstaan om een vergunningenstop zoals in Nederland te voorkomen. Volgens de partij wordt de dreiging van zo’n stop sowieso overschat.

Politiek gezien is het duidelijk dat deze nieuwe confrontatie tussen N-VA en cd&v geen deugd doet aan hun gespannen relatie. Een boze Jambon had het vrijdag over “een derde mes in zijn rug” (na de eerdere crisissen met cd&v rond de kinderbijslag en het stikstofakkoord). Ook Open Vld oordeelt dat cd&v de deal rond de opmaak van het stikstofdecreet niet respecteert.

Na de zomer staat de Vlaamse regering voor zijn laatste begrotingsopmaak van de legislatuur. Cd&v wil daar extra miljoenen vrijmaken voor de kinderopvang - een electoraal kernthema. Volgens de partij is dit de logica zelve. Afwachten of de coalitiegenoten hier hetzelfde over denken. Het wantrouwen is alvast groter dan ooit.