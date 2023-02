Na een weekje ‘krokuspauze’: kloof tussen N-VA en cd&v is nog geen millimeter kleiner

Na een afkoelweek hervat de Vlaamse regering maandag de zoektocht naar een akkoord in het stikstofdossier. De kloof lijkt intussen geen millimeter kleiner te zijn geworden. Raakt de Vlaamse regering nog wel uit de crisis?

Net voor de krokusvakantie belandde de Vlaamse regering in diepe crisis. Cd&v en N-VA raakten hopeloos verdeeld over een oplossing voor het stikstofdossier. N-VA en Open Vld vroegen zich luidop af of de christendemocraten wel een akkoord wilden. Minister-president Jan Jambon laste na een hoogst uitzonderlijke vergadering met de partijvoorzitters een week pauze in om de gemoederen te laten bedaren en een uitweg te zoeken.

Maar die uitweg lijkt een week later nog veraf. Nog geen 24 uur na de crisisvergadering van Jambon vlogen N-VA en cd&v elkaar alweer in de haren. Na een kritisch kranteninterview van cd&v-voorzitter Sammy Mahdi trok Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) op Twitter van leer tegen ‘Sabotage Sammy’.

De christendemocraten zijn lang niet zeker dat er nog een akkoord te maken valt. De vrees voor een totale regeringscrisis is reëel. Voor N-VA mag er aan het originele akkoord van een jaar terug niet te veel veranderen. “Maar met alle problemen die opgedoken zijn, zal het niet volstaan om een beetje te morrelen aan het originele akkoord”, klinkt het bij cd&v.

Ook N-VA ziet de toestand somber in. Volgens haar omgeving is Demir opvallend gelaten onder de hele situatie - onkarakteristiek voor de Limburgse. Deze week werd er enkel technisch overleg gepleegd, volgende week wordt er weer vergaderd op politiek niveau. N-VA wil het dossier absoluut laten landen tegen 3 maart. Maar landbouwminister Jo Brouns (cd&v) liet al verstaan dat die timing voor hem van weinig belang is.

Een N-VA-bron trekt de vergelijking met het Marrakech-pact: N-VA kon zich daar niet in vinden en stelde zich zo principieel op dat de partij niet anders kon dan de regering-Michel verlaten. “We hebben de indruk dat cd&v nu in dezelfde situatie verzeilt als wij toen.”

Het verschil is dat de Vlaamse regering niet echt kan vallen. Ze kan enkel vervangen worden als er een andere meerderheid gevonden wordt - en die is er niet. “We hebben geen andere keuze dan een akkoord te vinden. Er is geen alternatief”, klinkt het op het kabinet van Brouns.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Beeld BELGA

Landbouwgeld

Intussen dreigen ook problemen rond het Vlaamse plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

In december gaf de Europese Commissie hier groen licht voor aan minister Brouns, maar voorlopig keurde de Vlaamse regering het plan nog niet goed. Volgens cd&v omdat N-VA het dossier, waar in totaal 1,4 miljard euro steun voor de landbouw aan vasthangt, politiek wil uitbuiten: eerst moeten de christendemocraten toegeven rond het stikstofakkoord. Pas daarna komt het geld vrij waar de boeren naar snakken.

Volgens N-VA zit het helemaal anders in elkaar. Minister Brouns speelde soloslim met de indiening van het Vlaamse plan bij Europa en dat breekt hem nu zuur op, klinkt het. Voor de Vlaams-nationalisten zijn het stikstofakkoord en de landbouwsteun onlosmakelijk met elkaar verbonden. Sowieso dreigen er volgens hen juridische problemen omdat Brouns bij de indiening van het Vlaamse plan een aantal bochten afsneed.

Een juridisch advies dat vorig weekend is afgeleverd bij de Vlaamse landmaatschappij (VLM) ondersteunt de stelling van N-VA. In het advies, dat deze krant heeft ingezien, staat dat de regering ‘een milieumisdrijf’ dreigt te plegen als ze de landbouwsteun goedkeurt. Het probleem: in het Vlaamse plan zit geen goedgekeurd milieueffectrapport (MER).

“Ze gaan hun dossier moeten bijwerken”, klinkt het bij N-VA. Het kabinet-Brouns schermt dan weer met een ander advies, afgeleverd aan het departement Landbouw, dat het MER juridisch geen obstakel vormt. Volgens N-VA “heeft dit advies er niets mee te maken”.

Een insider: “Iedereen zwaait maar met adviezen om de ander onder druk te zetten. Het toont hoe gemeen er op dit moment aan politiek gedaan wordt in de coalitie.” Kortom: de Koude Oorlog tussen N-VA en cd&v gaat onverminderd door. Waar dit eindigt? Niemand die het weet.