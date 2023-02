Na de overstap van Jean-Luc Crucke: vormt hij een bedreiging voor MR?

Voormalig MR-minister Jean-Luc Crucke stapt over naar Les Engagés. Hij kan niet langer door één deur met voorzitter Georges-Louis Bouchez. Wat betekent dat voor de Franstalige liberalen? ‘In zijn kieskring is Crucke geweldig populair.’

“Ik heb wellicht een risico genomen. Anderen zullen zeggen: daar zijn we goed van af. Ik blijf het sociale en groene liberalisme verdedigen. Ik vond mijn draai niet meer in een partij die onder trumpiaanse impulsen naar rechts opschuift.”

Jean-Luc Crucke liet op de persconferentie over zijn overstap naar Les Engagés geen twijfel bestaan: met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez klikt het niet meer. De houding van de partij in het dossier over de Boucle du Hainaut, de Waalse tegenhanger voor Ventilus, was de finale trigger om de partij te verlaten.

Op zich komt de exit van Crucke niet als een verrassing. Een jaar geleden liet Bouchez hem opstappen als Waals minister van Financiën en Begroting, officieel omdat hij er een ander fiscaal beleid op nahield dan zijn partij. Achter de schermen groeide het conflict tussen de twee al langer. Terwijl Bouchez de partij een steeds rechtsere koers liet varen, ontpopte Crucke zich als een sociale en groene liberaal. Door een hervorming van de partijstatuten had Crucke ook al zijn vicevoorzitterschap verloren. Na zijn vertrek als minister kreeg hij wel nog een postje als rechter bij het Grondwettelijk Hof aangeboden. Daarvoor bedankte hij.

Bedreiging?

Crucke wordt nu ondervoorzitter bij Les Engagés, waar hij zich gaat toeleggen op klimaat- en energiekwesties. Eerder probeerde hij al een centrumbeweging op te richten met de christendemocraten en DéFi aan boord, maar dat mislukte.

Dat sluit niet uit dat de partijen na de verkiezingen in 2024 een alliantie aangaan. Maakt zo’n samenwerking kans het te halen van de MR? “Misschien in Brussel”, zegt politicoloog Geoffrey Grandjean (universiteit van Luik). “Maar in Wallonië zal dat moeilijk zijn. Zeker DéFi staat daar niet sterk genoeg. De echte strijd blijft er gaan tussen PS en MR, met PTB en Ecolo die het verschil kunnen maken.”

Ook Alain Gerlache, Waals journalist en columnist van deze krant, betwijfelt of de twee partijen sterk genoeg zijn om een bedreiging te vormen voor MR. “Les Engagés hebben in Brussel een groot probleem. Ze vechten daar echt tegen de kiesdrempel. In Wallonië is het omgekeerd, daar heeft DéFi geen enkele verkozene.”

Toch is de komst van Crucke volgens Gerlache wel degelijk een overwinning voor Les Engagés. “Crucke is in zijn kieskring enorm populair. In Wallonië scoorde hij in de recente verkiezingspeiling van RTL en Le Soir zelfs iets beter dan Bouchez. Het is de eerste keer sinds de vernieuwingsoperatie dat Les Engagés zo’n politiek zwaargewicht kunnen binnenhalen.”

Opluchting

Al zal het er volgens Gerlache van afhangen of andere mensen Crucke volgen. Grandjean schat die kansen klein in. “Voor mij toont dit juist dat Bouchez erin geslaagd is alle ruimte voor interne oppositie uit de MR te krijgen. Hij heeft de meeste partijmilitanten nog altijd achter zich. Voor hem is het beter een externe tegenstander te hebben tegen wie hij zich duidelijk kan uitlaten op sociale media dan een interne.”

De MR wilde niet officieel reageren op het vertrek van Crucke. Maar in de wandelgangen klinkt vooral het woord ‘opluchting’. “De laatste jaren was hij geen echte liberaal meer. Hij ging steeds tegen het belang van de partij in.” De keuze voor Les Engagés noemt men ‘vreemd’: “Die partij is voor kernenergie, terwijl hij zich altijd heeft geprofileerd als ecologist. Ofwel heeft hij plots een bocht gemaakt, ofwel krijgt hij binnen de kortste keren problemen met de partijtop.”