Na Blankenberge en De Panne wellicht derde ‘coup’ in West-Vlaanderen: huidig burgemeester moet ‘verraad’ lezen op Twitter

‘Verraad in Langemark-Poelkapelle! Huidig burgemeester Lieven Vanbelleghem weet het nog niet. Hij wordt dinsdag bij het straatvuil gezet en vervangen door rivaal Dominique Cool.’ Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) moet zich in zijn koffie hebben verslikt toen hij bovenstaande bericht van ene Bartes73193791 op Twitter las. Het is geweten dat het tussen coalitiepartners CD&V en N-VA in gemeente niet altijd even goed boterde. Zo vormde de kinderopvang in de kerk van Poelkapelle een twistpunt, dat weliswaar snel kon worden opgelost. Ook de nieuwe vleugel voor WZC De Boomgaard zorgde voor discussie tussen de 2 coalitiepartners. Er werd een compromis gesloten, maar N-VA eiste dat de kosten zouden worden gedrukt.

In december vorig jaar was er heibel rond het herschikken van bevoegdheden. Schepen Cool (N-VA) stond toen de bevoegdheid Personeel af omdat hij geen medewerking zou hebben gekregen van de medewerkers op de dienst. Beide partijen verschillen van standpunt bij de verkoop van een stuk grond door de kerkfabriek, waarop een speelbos zou komen. Rond de aanwezigheid van het asielcentrum op het grondgebied van de gemeente zitten CD&V en N-VA tevens niet altijd op dezelfde lijn.

44 jaar vrienden

Nochtans klonk het net na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 nog anders. “Deze coalitie ligt in de lijn van de wil van de kiezer en was de beste oplossing voor een stabiel en goed bestuur”, zei Dominique Cool toen. CD&V, die weliswaar zijn absolute meerderheid verloor, haalde toen 9 van de 19 zetels binnen, N-VA haalde er 7. Samen hadden ze een ruime meerderheid. Cool en Vanbelleghem zijn al 44 jaar vrienden. “Elkaar goed kennen is een troef om samen te besturen”, aldus de 2 tenoren toen. Ondertussen is de vriendschap geluwd.

De tweet die voor onrust zorgt. Beeld RV

Dankzij het decreet-Somers is het een stuk gemakkelijker om van coalitiepartner te veranderen en het lijkt er nu op dat het Langemark-Poelkapelle zal gebeuren. “Ik ben een stuk van mijn courage kwijt”, zucht Lieven Vanbelleghem. “Ik weet dat er iets gaande is, maar ik heb mijzelf niets te verwijten. Ik heb altijd mijn best gedaan en zal dat blijven doen.”

Bij de nieuwe coalitie zou de meerderheid een stuk kleiner zijn: TOPE 8920 is goed voor 2 zetels, Vooruit voor 1 zetel. Samen met de 7 zetels van N-VA zou dat 10 op 19 zijn. Nu maandag is er een gemeenteraad in Langemark-Poelkapelle, het is nog de vraag hoe die zal verlopen.

Video: Bijzondere gemeenteraad in De Panne