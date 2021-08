N-VA wil Kamercommissies sneller kunnen samenroepen, ook in reces

Het federaal parlement is al enkele weken in zomervakantie, wat onder meer betekent dat er geen plenaire noch commissievergaderingen plaatsvinden. Commissies kunnen indien nodig ook tijdens het reces bijeengeroepen worden door de voorzitter of de voorzitter van de Kamer, zij het enkel voor dringende gevallen.

Lees ook In het nieuws. Zes weken later buigt parlement zich over watersnood Luik

Dat was deze zomer al het geval voor de operatie van het Belgische leger in Afghanistan. Morgen/woensdag kan de Kamercommissie Binnenlandse Zaken het dan weer voor het eerst hebben over de watersnoodramp. Maar voor N-VA tonen die twee voorbeelden vooral aan dat de Kamer niet alert genoeg reageert in crisissituaties. De overstromingen dateren immers al van midden juli, de commissie over Afghanistan vond een week na het begin van de operatie pas plaats.

Oppositiepartij N-VA vraagt nu een “dringende reglementswijziging” zodat commissies 48 uur na een verzoek van minstens een derde van de Kamerleden moet samenkomen, ook in het reces. Vraagt een vijfde van de parlementsleden de bijeenkomst van een commissie, dan moet het voor N-VA binnen de acht dagen.