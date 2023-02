N-VA wil Belgische geldkraan richting Brussel en Wallonië dichtdraaien: ‘Ze gaan recht op de muur af’

“Tot de confederale omwenteling plaatsvindt, willen we de dotaties aan deelstaten met een buitensporig tekort of schuldgraad verminderen of blokkeren”, aldus ondervoorzitter Steven Vandeput tijdens een persconferentie dinsdagmiddag in Brussel.

Vandeput: “Het gaat dan om een tekort groter dan 5 procent of meer dan 150 procent schulden ten opzichte van de ontvangsten. Ook een door het Rekenhof niet gevalideerde begroting, zoals dat voor Brussel en Wallonië vandaag het geval is, zou zorgen voor een automatisch ingrijpen op de dotaties voor de deelstaten.”

Volgens cijfers van het Planbureau heeft in België vandaag alleen Vlaanderen uitzicht op een begrotingsevenwicht richting 2027. Brussel zou tegen dan een tekort torsen dat gelijk is aan 15 procent van de ontvangsten. Voor Wallonië zou het om een tekort van 10 procent gaan. De optelsom van de verschillende Belgische bestuursniveaus duikt zo stevig in het rood.

“Als we over de taalgrens kijken dan zijn eigenlijk alle teugels gevierd. Daar gaan ze regelrecht op een financiële muur af”, stelt Vandeput. “Elke verantwoordelijkheid ontbreekt gewoonweg. Het PS-beleid in Brussel en Wallonië zorgt voor alsmaar groter putten. Om die te dempen kijken ze naar andere niveaus. Dat is onhoudbaar en moet stoppen. Er is meer verantwoordelijkheid nodig.”

Wat het federale bestuursniveau betreft, grijpt N-VA terug naar een klassiek voorstel: een nominale bevriezing van de werkingskosten van de federale overheid zolang de uitgaven boven 45 procent van het bbp liggen. (Geregeld wordt dit de Moesen-norm genoemd.)

Werken

De werkzaamheidsgraad moet omhoog, dat vindt zowat iedereen in de Wetstraat. Maar hoe?

N-VA stelt onder meer voor om de werkloosheidsuitkering in de eerste maanden te verhogen maar daarna versneld te verlagen en te stoppen na twee jaar. Vakbonden zouden niet meer betrokken worden in de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen. Er moet een plafond komen op het aantal sociale voordelen dat iemand kan krijgen. En er is nood aan een ‘fit note’ waarin door artsen wordt beschreven wat (langdurige) zieken nog wel kunnen doen.

Het gaat om een pakket aan donkerblauwe voorstellen dat raakvlakken vertoont met bijvoorbeeld de agenda van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez.

Om de belastingdruk te verlagen gaat N-VA voor voorstellen die “onmiddellijk kunnen gebeuren”, zodat mensen ze meteen voelen. Zo bepleit de partij het belastingvrij maken van de eindejaarspremie. “Een eenvoudige maatregel die nadien in een grote fiscale hervorming moet worden opgenomen”, vindt Vandeput. “Die hervorming moet de belastingen verlagen voor al wie werkt en onderneemt.”

Een ander voorstel: de kosten voor de kinderopvang moeten straks 100 procent fiscaal aftrekbaar worden. Vandaag is kinderopvang voor 45 procent aftrekbaar. (Het gaat om een meerkost van ruim 200 miljoen euro per jaar volgens het rekenwerk van de partij zelf.)

Voor de pensioenen grijpt N-VA terug naar het ‘puntensysteem’ uitgetekend door de expertencommissie onder leiding van huidig minister Frank Vandenbroucke (Vooruit).

Op het vlak van energie willen de Vlaams-nationalisten - zoals al langer duidelijk is - dat zo veel mogelijk Belgische kerncentrales langer openhouden. Er moeten ook “zo snel mogelijk” nieuwe kerncentrales gebouwd worden. Dat kunnen kerncentrales zijn van de huidige generatie, zoals Nederland en het VK doen. Of dat kunnen toekomstige kleine reactoren zijn - de SMR’s.

“De bestaande kerncentrales langer openhouden, volgens sommige specialisten kan dat zelfs tot 100 jaar. Waarom zouden we het dan bij 10 jaar houden zoals Vivaldi wil - voor amper twee kerncentrales”, aldus parlementslid Anneleen Van Bossuyt, klimaatspecialiste van de partij.

Congres

Op 12, 13 en 14 mei houdt N-VA een groot ledencongres - het vierde uit de geschiedenis van de Vlaams-nationalistische partij. De bedoeling is dat de leden er een tekst goedkeuren met honderd ideeën over hoe N-VA de toekomst van het land ziet.

De tekst zal draaien rond vijf thema’s: Welvarend Vlaanderen (begroting en financiën), Veilig thuis in Vlaanderen (veiligheid en migratie), Leefbaar Vlaanderen (klimaat, milieu en energie), Warm Vlaanderen (onderwijs en zorg) en Sterk Vlaanderen (Europa en het institutionele programma).

Het is van begin 2014 geleden dat N-VA nog een groot ledencongres heeft georganiseerd. Toen met als centrale thema het confederalisme. Bijna tien jaar later houdt de partij nog steeds vast aan die communautaire visie. Voorlopig zonder doorbraak.