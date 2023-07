N-VA claimt het ‘echt rechts-liberale’ etiket, de praktijk toont een partij die steeds vaker radicaal-rechts achternaloopt

Dag lezer,

Plots was hij weg. Toen de Nederlandse ontslagnemende premier Mark Rutte afgelopen maandag in de Tweede Kamer aankondigde dat hij geen kandidaat-lijsttrekker meer zou zijn voor zijn partij, de liberale VVD, en na de verkiezingen zou stoppen met politiek, was de verrassing compleet. Vanaf de publiekstribunes in de parlementszaal stegen kreten van verbazing op. Had hij zijn afscheid nu echt aangekondigd?

Meteen konden alle analyses over Rutte en de door hemzelf uitgelokte val van zijn regering de vuilnisbak in. Waarom de minister-president zo onverwacht zijn politieke pensioen aankondigt, is nog steeds niet geheel duidelijk. Ging hij zelf inzien dat zijn geblutste reputatie van dealmaker een sta-in-de-weg werd voor zijn partij, of maakte de partijtop hem dat duidelijk. “Het eerste wat je nu moet constateren, is dat het speelveld helemaal open ligt”, zegt de Nederlandse politicoloog Matthijs Rooduijn, en zo is het maar net.

In het afscheid van Rutte komen een aantal draadjes samen die ook voor ons politiek bestel relevant zijn. De meest intrigerende vaststelling is dat juist in een tijd waarin de wind uit een strakke rechtse hoek komt, een aantal conservatieve, rechts-liberale centrumpartijen het lastig krijgen. “Uiteindelijk verbeeldt Mark Rutte zowel de nood aan als het tekortschieten van het huis-tuin-en-keukenconservatisme: mensen geruststellen in onrustige tijden maakt de ontreddering achteraf alleen maar groter. Tegen de echte wereld is dat ene vingertje niet opgewassen”, vat Vincent Stuer dat puntig samen in een column.

In Vlaanderen kan de N-VA ervan meespreken. Ruttes VVD was voor N-VA-voorzitter Bart De Wever lange tijd een voorbeeld, net zoals de conservatieve Beierse CSU dat is. Een “echte liberale” partij, die de behoudende, rechtse grondstroom goed vat, zeg maar. N-VA zal claimen dat ze nog altijd op die ader zit, maar de dagelijkse praktijk toont een beeld van een partij die het steeds moeilijker heeft om de radicaal-rechtse concurrentie niet achterna te lopen. Zeker nu de verkiezingen al wat dichterbij sluipen, zijn een aantal mandatarissen niet meer te stoppen in hun forse communicatie. Het weze over trans personen, Wallonië of zelfs over academische vrijheid.

Een aantal kiezers blijft verweesd achter, bruggen met gesprekspartners worden alweer verbrand, ook in Franstalig België. Met een Open Vld in hoge nood en een N-VA die vele kanten tegelijk op schiet, ziet nu zelfs Jean-Marie Dedecker weer een gat in de politieke markt. In een gesprek met Stavros Kelepouris speculeert hij erop dat zijn gereanimeerde LDD met een zeteltje links of rechts N-VA en het VB samen aan een meerderheid kan helpen. Politieke fictie tot nader order, de kansen voor het VB om het cordon te breken en in een coalitie te stappen liggen veeleer bij de gemeenteraadsverkiezingen, in oktober 2024. De partij zet daar ook al volop op in.

Ook zonder beleidsdeelname kunnen radicale of populistische partijen al grote impact hebben. Dat bleek uit de lastige stemming over de natuurherstelwet in het Europees Parlement. De wet raakte uiteindelijk goedgekeurd, met de hakken over de sloot, en pas na instemming met belangrijke aanpassingen. Zonder de explosieve opkomst van de BoerBurgerBeweging in Nederland zou nooit zoveel misbaar gemaakt zijn over de wet, ook niet door christendemocratische EVP-partijen, die meesurfen op de BBB-golf.

Intussen maken in Vlaanderen N-VA en cd&v zich op voor een nieuwe ronde armworstelen over de stikstofregeling. Die strijd speelt zich af tegen hetzelfde decor.

Het afscheid van Mark Rutte lijkt intussen in Nederland het “einde van een politieke generatie” in te luiden, om die oude woorden van de socialistische nestor Louis Tobback nog maar eens te citeren. Behalve Rutte zelf kondigde ook CDA-voorman Wopke Hoekstra al aan dat hij ermee stopt, en nu ook D66-boegbeeld Sigrid Kaag. Die exits hebben alle hun eigen logica en verklaring, maar niet voor het eerst valt op hoeveel en hoe snel het hedendaagse politieke bestel politici opbrandt. Ook dat kennen we in Vlaanderen: N-VA, Open Vld, Vooruit, Groen... in bijna alle partijen kondigden recentelijk gedegen mandatarissen aan dat ze er de brui aan geven of zich beperken tot de lokale politiek, waar de druk minder intens is en de kans om iets te realiseren groter. Dit noopt tot bezinning.

“Kiezers haken af, vervreemd door het contrast tussen het spektakel en de magere beleidsoogst. En blijkbaar haken nu ook politici af”, schreef ik daar al eens eerder over. “Men zegt dat je niet in de keuken moet willen werken als je niet tegen de hitte kan. Dat klopt. Maar wat als de keuken in brand staat?”