N-VA bepleit ‘hertekening van de Vlaamse democratie’: lokale kieskringen met telkens maar één winnaar

N-VA stoomt zich klaar voor een groot congres in mei - het eerste sinds 2014. Daar wil de partij uitpakken met honderd concrete voorstellen om de Vlaamse kiezer te verleiden.

Een groot deel van de ontwerpvoorstellen ligt ideologisch in de lijn der verwachtingen. Zo pleit N-VA voor meer aandacht voor kennisverwerving op school, voor een stijging van de legeruitgaven tot 2 procent van het bbp, voor een nieuw fysiek ‘belevingscentrum’ rond Vlaamse geschiedenis en voor een migratiemodel naar Australisch en Deens voorbeeld. (Eerder liet de partij al weten dat ze de geldkraan wil dichtdraaien naar deelstaten die hun begroting niet op orde hebben.)

Opvallend is dat N-VA-partijleiding een grondige hervorming van het kiessysteem in Vlaanderen naar voren schuift. De Vlaams-nationalisten willen het overgrote deel van de parlementszetels (70 van de 100 zetels) voortaan verdelen via kleinere kieskringen waarin alleen de kandidaat met de meeste stemmen verkozen wordt. De overige 30 zetels zouden dan proportioneel verdeeld worden op basis van de uitslag in een nieuwe Vlaamse kieskring. Een partij die de kiesdrempel haalt in deze Vlaamse kieskring behoudt zo uitzicht op (enkele) zetels - ook als hij in de electorale strijd in lokale kieskringen naast de prijzen grijpt door het principe van the winner takes it all.

Een gevolg van het nieuwe kiessysteem zou zijn dat elke Vlaming twee stemmen krijgt: één lokaal en één Vlaams.

Herverkaveling

Binnen N-VA wordt verwezen naar Schotland en Nieuw-Zeeland, waar al een gelijkaardig kiessysteem bestaat. “Kiezers kunnen zich zo opnieuw herkennen in hun vertegenwoordigers”, vertelt federaal parlementslid Sander Loones, die de institutionele dossiers opvolgt voor N-VA. “Tegelijk krijgt iedereen de mogelijkheid om alle Vlaamse ministers en toppolitici te beoordelen op hun daden, ongeacht waar in Vlaanderen ze precies wonen. Zo combineren we nabijheid en brede impact, komen er straks wellicht minder partijen en dus meer bestuurskracht, en wordt het mandaat van parlementsleden versterkt.” Vandaag zijn er 124 Vlaamse parlementairen.

N-VA-parlementsleden met rechts Sander Loones. Beeld BELGA

In het verleden heeft N-VA-voorzitter Bart De Wever al regelmatig gepleit voor een grondige hervorming van het kiessysteem naar Brits model. De partij met de meeste stemmen krijgt daarin alle verkozenen voor een kieskring. Het huidige voorstel zoekt een gulden middenweg tussen dit ‘harde’ meerderheidsstelsel en het gekende stelsel met evenredige vertegenwoordiging. N-VA ziet hierin een kans om het politiek landschap te herverkavelen. Een systeem van the winner takes it all zal tot meer samenwerkingen leiden, luidt het. Op termijn moet dit een evolutie in gang zetten naar minder partijen. N-VA droomt al langer van één conservatieve centrumpartij.

Volksberoep

Wat de regeringsvorming betreft wil N-VA de samenstelling van een regering in lopende zaken veranderen. Versta: inkrimpen. Alleen de premier en vicepremiers zouden in zo’n regering nog aanblijven. Dit moet de druk op de formatie verhogen. Zeker op partijen die veel ministers hebben in de uittredende regering. (Denk aan MR in 2019.) Als er na drie maanden nog geen meerderheid is, zouden de federale bevoegdheden tijdelijk uitgeoefend worden door de deelstaatregeringen. Loones: “Een voorstel van cd&v uit het verleden waar we ons graag door laten inspireren”.

Nog opvallend: N-VA wil straks een vorm van een ‘volksberoep’ mogelijk maken. Een idee waarvoor ze de mosterd onder meer bij socioloog Mark Elchardus haalt. Een volksberoep houdt in dat het federaal parlement de mogelijkheid krijgt om - via een stemming met een tweederdemeerderheid - uitspraken van het Grondwettelijk Hof terug te draaien. Een vernietiging van een wetswijziging door het Hof zou dan bijvoorbeeld genegeerd kunnen worden. Het zou hierbij wel niet gaan om de ‘klassieke grondrechten’ zoals de vrijheid van meningsuiting of die van vergadering.