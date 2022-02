Mysterycalls tegen discriminatie bij sollicitaties zullen straks wél resultaat opleveren

De arbeidsinspectie kan sinds enkele jaren mysterycalls – valse sollicitaties – inzetten om na te gaan of een werkgever discrimineert tijdens de zoektocht naar nieuw personeel. Controleurs doen zich dan voor als kandidaten voor een job. Van deze mogelijkheid maken ze echter zelden gebruik.

“Iedereen verdient een eerlijke kans op een job, en discriminatie is vaak moeilijk te bewijzen. De vorige regering werkte daarom een systeem van controle via mysterycalls uit. Dat blijkt in de praktijk echter helemaal niet werkbaar”, stelt minister Pierre-Yves Dermagne (PS). “Vandaar heb ik het initiatief genomen om het controlemechanisme te hervormen en versterken. We hebben al onze talenten nodig. Discriminatie is schadelijk voor de arbeidsmarkt, immoreel en strafbaar.”

Belemmeringen

In maart vorig jaar keurde de federale ministerraad een voorontwerp van wet goed op voorstel van Dermagne. Sindsdien werden de inhoudelijke adviezen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Adviesraad Sociaal Strafrecht, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, Unia, de sociale partners en de Raad van State opgevraagd, uitgebracht en verwerkt. “De adviezen hebben bijgedragen tot een verbetering van de ontwerptekst, met een goed doordacht dossier als resultaat dat vandaag aan het parlement is voorgelegd”, benadrukt de Franstalige socialist.

Vooral een aantal juridische belemmeringen voor mysterycalls op de arbeidsmarkt zullen weggewerkt worden. Zo zullen inspecteurs op eigen initiatief kunnen handelen wanneer ze beschikken over objectieve gegevens. Het doel is de inspecties meer proactief te maken, niet enkel als een reactie op een klacht. De inspecteurs die deze tests uitvoeren worden ook niet langer in een moeilijke positie geplaatst. In de ogen van de wet werden strafbare feiten (valsheid in geschrifte bijvoorbeeld) die gebruikt worden om klachten van discriminatie te verifiëren, namelijk als ernstiger beschouwd dan het vast te stellen delict. Met het nieuwe wetsontwerp wordt dit opgelost.