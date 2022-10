MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez: ‘De socialisten moeten eens stoppen met altijd geld te zoeken in de zak van hun buurman’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft altijd zichzelf: vol gas vooruit. ‘Er moeten op korte termijn nieuwe kerncentrales gebouwd worden.’

Weet u het al: zal Vivaldi meer dan twee kerncentrales openhouden?

Bouchez: “Geen idee. Ik hoop het. Er lopen nu al maanden gesprekken met Engie over twee kerncentrales. Maar we zouden beter meteen over vijf kerncentrales praten. Voor de onderhandelingen maakt dat geen énkel verschil (de liberalen willen alleen Doel 1 en 2 sluiten, JVH).

“Ik ben deze discussie echt beu. Ik zeg u - met zekerheid - dat we met maar twee kerncentrales stroomtekorten zullen hebben in de winter van 2025-2026. En je moet mij, monsieur Bouchez, niet geloven. Kijk naar de rapporten. Of kan iemand me eens uitleggen hoe we 50 procent van onze stroomproductie gaan vervangen als we straks allemaal elektrisch moeten rijden en warmtepompen moeten installeren? Laten we deze situatie alstublieft ernstig nemen.”

Groen en Ecolo willen er niet van weten.

“Met die taboes moet het gedaan zijn. We zitten tegen de deadline: als er tegen december geen akkoord is over de verlenging van vijf kerncentrales dan lukt het niet meer op tijd.

“MR verzamelt zondag voor een congres rond vier sleutelthema’s. Eén is energie. Ons voorstel is: naast de verlenging van vijf kerncentrales moeten er op korte termijn nieuwe kerncentrales gebouwd worden. Zijn dat de beloftevolle SMR’s (kleine reactoren met minder kernafval, JVH)? Goed. Maar als die techniek niet rijp is in de komende twee à drie jaar, dan moet het met de bestaande, meest moderne technologie. Ik wil niet nog vijftien jaar wachten. Dan is het te laat. Als we naar de groenen luisteren, zitten we straks in het donker.”

Is dat niet het probleem van Vivaldi: altijd gaat wel één partij niet akkoord?

“Het is nu aan premier Alexander De Croo (Open Vld) om een beslissing te forceren. Zo snel mogelijk. Trouwens, die kritiek dat we met Vivaldi nooit tot akkoorden komen, is onterecht. Want dan hoor ik altijd in Vlaanderen: ‘Het zijn PS en MR!’ Dus Jan Jambon (N-VA) had geen begrotingsakkoord door die lastige Bouchez? Komaan. Ik zat daar toch niet bij?”

Daags na het federaal begrotingsakkoord ging u zwaar in de clinch met PS-voorzitter Paul Magnette in een tv-debat. Dat is toch vreemd?

“(droog) Tja, we zijn het nu eenmaal meestal oneens. We zitten met een minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) die alles bij het oude wil laten. En met een minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) die ook niets wil veranderen. Heel gelukkig word ik daar niet van. In het regeerakkoord staat dat we naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent willen, maar de bevoegde ministers bewegen niet. Hoe gaan we daar dan ooit raken? Met de hulp van de Heilige Geest?

“MR heeft voorstellen klaar. Beperk de werkloosheidsuitkeringen tot twee jaar bijvoorbeeld. Of zorg ervoor dat het totaal aan sociale uitkeringen en toeslagen geplafonneerd wordt op een bedrag dat duidelijk lager ligt dan wat een werkende overhoudt. Weet je dat er in het OCMW van Sint-Gilles een brochure van 35 pagina’s ligt over alle sociale toeslagen die iemand kan aanvragen? 35! Als je maar 200 euro meer verdient door te gaan werken, wie doet dat dan?”

U stelt ook veto’s. Vooral rond fiscaliteit.

“Neen, dat is niet juist. Wat ik vertel, is: een fiscale hervorming moet leiden tot een belastingverlaging. Dat is toch mijn recht? Magnette zegt: ik wil een crisisbijdrage van alle mensen die meer dan 2.500 euro netto verdienen. Maar die mensen worden al aan 65 procent belast in ons land. Die betalen nu al elke dag een crisisbijdrage. Ik wil in de grondwet dat geen enkel inkomen aan meer dan 50 procent wordt belast. (...) De socialisten moeten eens stoppen met altijd geld te zoeken in de zak van hun buurman.”

Ik heb geen topvoetballer als buurman.

“Ik maak me geen zorgen over Simon Mignolet. Die kan overal zijn boterham verdienen. Maar de steun voor de professionele sport maakt wel dat hij hier blijft, dat Club Brugge wedstrijden wint in de Champions League en dat Jan, de man in de Brugse fanshop, een job heeft. Het gaat mij om Jan. En hij is niet alleen, hé. Dat gaat om duizenden mensen die dankzij het voetbal kunnen leven.”

Zou u achteraf gezien opnieuw in Vivaldi stappen?

“Dit is mijn droomcoalitie niet. Dat heb ik bij de start al gezegd. Ik verkies Zweeds boven Vivaldi, maar het is nu zo.

“De vader van Vivaldi, dat is Bart De Wever (N-VA). Terwijl wij werkten aan een Arizonacoalitie zonder de PS, is hij zijn bromance begonnen met Magnette en Rousseau. (sarcastisch) Zó romantisch. Terwijl iedereen weet dat Magnette nooit akkoord zal gaan met een staatshervorming waarbij het geld niet federaal blijft. Want het Wallonië dat de PS heeft ‘gebouwd’ kan financieel alleen niet overleven zonder zware besparingen en grote structurele hervormingen. Trouwens, wat doet Vlaanderen vandaag zelf nog veel beter?

“Of ik nog contact heb met De Wever? Ik heb met heel veel N-VA’ers een prima relatie. Echt waar. Ik krijg veel berichtjes van hen. Maar neen, nooit van De Wever.”

Meryame Kitir (Vooruit) zette deze week een stap terug. Wordt het u nooit te veel?

“Ik wens haar veel beterschap. En het klopt, het is een zware job.

“Ik zie politiek als F1. Het is topsport. Je zet je helm op en je wil winnen. Maar daarbuiten kan je vrienden zijn. En je moet dus voorbereid zijn. Ik probeer fit te blijven, let op mijn eten. Anders hou je het niet vol. Ik ben geen enkele avond thuis. Sociale media draaien 24/7. Ik merk die evolutie ook bij andere partijen. Ik zie niet veel politici met overgewicht meer in de Wetstraat (lacht).”