Moskou trekt wettigheid Litouwse grenzen in twijfel en bedreigt nu ook Moldavië

De spanningen tussen Rusland en Litouwen lopen al enkele dagen op. Litouwen verbiedt sinds vorige week dat goederen die op de westerse sanctielijst staan, via zijn grondgebied doorgevoerd worden naar de Russische exclave Kaliningrad. Dat is een gevolg van de Europese sancties tegen Rusland na de invasie van Oekraïne.

Rusland noemde dat verbod "onwettig" en zei dat de beperking "ernstige gevolgen" kon hebben voor Litouwen. "Hiermee heeft Litouwen zelf eigenlijk zijn grenzen in vraag gesteld", zei Dmitry Rogozin, hoofd van het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos, op de Russische staatstelevisie.

Volgens Rogozin is het ongehinderd doorlaten van goederen een Russische voorwaarde om de grenzen van Litouwen te erkennen. "Litouwen heeft hiermee niet alleen in het eigen been, maar in het eigen hoofd geschoten", klonk het.

Nieuwe meesters

Ook Moldavië krijgt een zware veeg uit de pan van Moskou. Net als Oekraïne is Moldavië sinds gisteren officieel kandidaat-lid van de EU, waarna de voorzitter van het Moldavische parlement liet verstaan dat zijn land bereid is de Europese sancties tegen Rusland te steunen, ook al is Moldavië zelf nog geen lid van de EU. “Die houding zal niet zonder gevolgen blijven”, zegt voormalig Russisch president Dmitri Medvedev op zijn Telegram-kanaal.

“In een poging om hun nieuwe meesters te behagen, zijn ze bereid zich aan te sluiten bij de Europese sancties tegen ons land”, reageert Medvedev. “Ach ja, laat ze maar proberen. Op die manier zijn ze 100 procent zeker dat ze van dure energie en hulpbronnen gaan naar geen energie en hulpbronnen. Laat hen maar genieten van de sancties nog voor ze zelfs maar in de EU zitten”, aldus nog Medvedev.