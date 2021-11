Morgen al nieuw Overlegcomité: nachtleven en events komen in het vizier

De vorige bijsturing dateert nog maar van afgelopen zaterdag toen er strengere regels voor het nachtleven en thuiswerk werden ingevoerd. Op dat moment luidde het nog dat het Overlegcomité zich pas in januari weer zou buigen over de coronamaatregelen. Ook toen deze week duidelijk werd dat de besmettingscijfers de verkeerde kant bleven uitgaan, riepen zowel Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) als premier Alexander De Croo (Open Vld) op om het hoofd koel te houden.

Intussen is de druk simpelweg te groot geworden. De Croo kondigde in de Kamer aan dat hij morgenvroeg om 8 uur het overlegcomité digitaal samenroept. “Als je vandaag ziet dat de situatie in intensieve zorg slechter is dan het meest negatieve scenario dat de experten ons vorige week voorschotelden, dan moet je ingrijpen”, stelt hij.

Vervroegd sluitingsuur

De GEMS, de adviesraad van experts, heeft gisteravond al een nieuw advies opgesteld met een analyse van de huidige situatie. Ook corona-expert Pedro Facon heeft een voorbereidende nota opgesteld, waar ook deze krant over werd ingelicht. Vanavond komen de federale topministers samen om de huidige coronasituatie en de mogelijke maatregelen te bespreken.

In de eerste plaats wordt er gekeken naar een sluiting van het nachtleven en de grotere evenementen binnen, zo valt in politieke kringen op te tekenen. Die kunnen vandaag nog steeds doorgaan met het Covid Safe Ticket én mondmasker, terwijl discotheken en clubs de mondmaskers ook mogen vervangen door zelftesten. Alleen zagen de organisatoren hun bezoekersaantallen al sterk teruglopen. “We helpen ze niet door te lang onduidelijkheid te laten bestaan”, zei binnenlandminister Annelies Verlinden (CD&V) eerder vandaag op Radio 1.

Wat veilig binnen georganiseerd kan worden, zal wel nog kunnen doorgaan. Vooral bij evenementen en bijeenkomsten met vaste (zit)plaatsen, is het risico op besmetting eerder beperkt, zo meldt ook het rapport van Facon. Goed nieuws voor theater of de bioscoop dus. Het idee is: als er minder mensen circuleren, circuleert het virus ook minder. Privéfeesten en -bijeenkomsten zouden niet langer kunnen doorgaan, met uitzondering van huwelijken en begrafenissen.

In de horeca ligt een vervroegd sluitingsuur ligt op tafel. Tijdens de vorige golven moesten de cafés en restaurant al dicht om 23uur, later werd dat 1 uur. Nu wordt eveneens aan een ‘laatavondsluiting’ gedacht, geven verschillende politieke bronnen aan. In het rapport van coronacommissaris Facon is sprake van 24 uur. Het aantal plaatsen aan tafel in café of restaurant zou weer beperkt worden tot vier. Tegelijk zou het winkelen zou voortaan weer alleen moeten gebeuren.

De politiek lijkt niet van zin het aantal contacten dat je thuis kan ontvangen strikt te gaan beperken. De bevolking zal zulke verplichtingen met bijhorende controles niet meer pikken, zo is de inschatting. Mogelijk komt er wel een zeer ‘strenge aanbeveling’, waarbij wordt gerekend op de goede wil van de burgers.

2G-beleid

Een verplichte vaccinatie voor de hele bevolking of een zogenoemd 2G-beleid, waarbij alleen wie genezen of gevaccineerd is nog een Covid Safe Ticket krijgt, ligt momenteel niet op tafel. Daarover bestaat geen politieke consensus en bovendien leveren die ingrepen op korte termijn weinig op. Vandaag hebben we vooral acute maatregelen nodig, klinkt het.

Wel moet voor Facon het testbeleid worden aangepast, om zo de dokters te ontlasten. Wie een hoogrisicocontact heeft gehad, zal niet langer twee testen moeten ondergaan (na dag 1 en na dag 7), maar slechts één, op de vijfde dag na de besmetting. De covid safety ticket zal ook meteen ongeldig worden om pas na een negatieve test weer geactiveerd te worden.

Ten slotte wordt er opnieuw naar het onderwijs gekeken. Het rapport van Facon raadt onder meer aan om zo weinig mogelijk de klasgroepen te mengen. Ook klasuitstapjes zouden voorlopig worden afgeschaft. Het overschakelen op louter digitale lessen in het hoger onderwijs is een mogelijkheid. De vraag is vooral of de regio’s en de federale regering hierover een akkoord kunnen bereiken. Bij de vorige Overlegcomités kregen de onderwijsministers steeds de ruimte om zelf een eigen regeling uit te werken. Ook Facon hint nu op die mogelijkheid. Hij stelt ook voor dat de regionale ministers van Jeugd afspraken maken over jeugdactiviteiten.

“We staan opnieuw voor een uiterst moeilijke situatie die geen enkel uitstel meer duldt”, zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Ik zal morgen op het Overlegcomité pleiten voor sterke maatregelen die onmiddellijk ingaan. Wachten betekent nog meer miserie.” Hij gaf aan dat er maatregelen nodig zijn “in het onderwijs, in het vrijetijdsleven en het professionele leven”.

De cijfers overtroffen deze week de worstcasescenario’s, de zorg en het onderwijs trekken nadrukkelijk aan de alarmbel en ook onze buurlanden nemen nieuwe maatregelen. In Frankrijk zal het Covid Safe Ticket vanaf 15 december niet meer geldig zijn voor 65-plussers die geen derde prik hebben gehad, zo maakte de regering vanmiddag bekend. De regels op scholen worden strenger en het mondmasker wordt verplicht op alle publiek toegankelijke plaatsen binnen. Begin volgend jaar zal dat ook zo zijn voor de rest van de bevolking. In Nederland komt er morgen een nieuwe aankondiging aan. De Croo had al contact met zijn Nederlandse collega Mark Rutte over de situatie.