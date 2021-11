Mondmaskerplicht vanaf negen jaar? Voorstel wankelt door kritiek Vlaanderen én PS

Het Overlegcomité zit morgen samen over de verontrustende coronatoestand. Zonder extra maatregelen dreigen de ziekenhuizen de toestroom van coronapatiënten niet meer te kunnen behappen. De kritische drempel van vijfhonderd coronapatiënten op intensieve zorg is al bereikt.

De federale regering kwam maandagavond bijeen. De coalitiepartijen werden het niet eens over een verplichte vaccinatie of een invoering van een ‘2G-beleid’, waarbij alle niet-gevaccineerden worden uitgesloten van het publieke leven.

Waar de regering wel een consensus over vond: de coronapas (CST) moet binnen gecombineerd worden met de mondmaskerplicht. En die moet ingaan vanaf negen jaar. Nu geldt de plicht pas vanaf twaalf jaar. Indoor sporten moet kunnen. Het nachtleven mag open blijven – liefst met sneltesten aan de ingang. De controle op het correcte gebruik van de coronapas moet beter. Telewerk wordt vier dagen per week verplicht.

De Vlaamse regering kan zich grotendeels vinden in dit geheel. “Iedereen ziet dat de situatie ernstig is. We moeten dus spijtig genoeg opnieuw verstrengen. Voorlopig gelukkig zonder echt over te gaan tot sluitingen en maatregelen die diep snijden in het maatschappelijke weefsel”, luidt het in de omgeving van minister-president Jan Jambon (N-VA).

Jambon is vandaag nog op werkbezoek in Catalonië. Hij keert ’s avonds terug, om morgen de Vlaamse ministerraad te leiden en daarna aanwezig te zijn op het Overlegcomité. Dat zal starten rond halfdrie. Bij de vorige vergadering van het Overlegcomité, waar Vlaanderen de komst van de coronapas moest slikken, moest de Vlaams minister-president inbellen vanuit Dubai.

Gevoelige voorstellen

Twee federale voorstellen liggen wel erg gevoelig in Vlaanderen. De mondmaskerplicht vanaf negen jaar, daar verzetten minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zich tegen. “Het zijn niet de kinderen die ziek worden en in de ziekenhuizen belanden”, zei Dalle dit weekend al. “Er zijn veel besmettingen in alle leeftijdscategorieën, maar men mag niet onderschatten wat die mondmaskerplicht zou betekenen voor jonge kinderen. Het is geen goed idee.”

“Kinderen vanaf het derde leerjaar zeven uur per dag een mondmasker laten dragen heeft een enorme impact op die kinderen en op hun leerproces”, liet ook minister Weyts zaterdag weten. “Sowieso daalt de doeltreffendheid van de maatregel naarmate ook de leeftijd daalt, omdat mondmaskers alleen zin hebben als ze ook goed gedragen worden.”

Dalle en Weyts blijven bij hun punt, laten hun woordvoerders vandaag weten. De twee ministers bouwen dezelfde redenering op: het kan niet zijn dat kinderen vandaag strenger aangepakt worden dan op het hoogtepunt van de pandemie in 2020. Toen was er nooit sprake van een mondmaskerplicht, ook al was niemand destijds gevaccineerd.

De kans dat de mondmaskerplicht vanaf negen jaar het haalt op het Overlegcomité lijkt niet zo groot. Ook binnen de federale regering liet men maandag al verstaan dat het voorstel “met lange tanden” zou bepleit worden. “We gaan hier niet hard voor strijden, omdat het binnen de coalitie niet echt breed gedragen wordt”, luidde het.

Intussen heeft alvast de PS, de grootste coalitiepartij, haar kar gekeerd. Via Twitter lieten de socialisten dinsdag weten dat ze zich categoriek verzetten tegen het verlagen van de leeftijdsgrens. Wat hierin meespeelt is dat in het Franstalig lager onderwijs nu nog geen mondmaskers gedragen worden. In Vlaanderen is dat wel al het geval. Sinds vorige maand vanaf het vijfde leerjaar.

“Zonder wetenschappelijk bewijs moet voorrang worden gegeven aan het leren. Een masker dragen heeft gevolgen voor het welzijn van kinderen, voor hun uitdrukkingsvermogen en hun vermogen tot interactie”, benadrukt de PS in een reactie op Twitter.

Ook vier dagen per week verplicht telewerk ligt moeilijk in Vlaanderen. “Dat is wel heel erg rigide”, luidt het in de omgeving van Jambon. “Hier kun je bedrijven volgens ons meer verantwoordelijkheid geven om zelf te bekijken wat haalbaar is.” De Vlaamse bedrijvenkoepel Voka riep de Vlaamse regering maandagavond, nadat de voorstellen van de federale regering waren uitgelekt, meteen op om deze maatregel te verwerpen.

Voka-topman Hans Maertens vindt verplicht telewerk “buiten alle proportie en onaanvaardbaar”. Volgens hem zijn bedrijven niet de oorzaak van besmettingen.