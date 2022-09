Moment van de waarheid: Vlaamse regering om 17 uur opnieuw bij elkaar

Meerdere bronnen bevestigen dat de Vlaamse regering straks samenzit. De regeringspartijen moeten op zoek naar een finale deal over de begroting en een nieuw noodpakket energie. In totaal gaat het om een akkoord van 3,5 miljard euro. De gesprekken tussen de drie regeringspartijen lopen al zes dagen vast op het dossier van de kinderbijslag.

“Het is tijd om te kiezen”, reageert een welingelichte bron binnen N-VA. “Er komt beweging in”, luidt het dan weer optimistisch binnen cd&v.

Zoals bekend wil cd&v de kinderbijslag koppelen aan de spilindex. Op deze manier zou de kinderbijslag in de toekomst automatisch de inflatie volgen, zoals de uitkeringen. N-VA en Open Vld zijn tegen. Ze vinden de ingreep te duur. Als het van die partijen afhangt, komt er straks een indexatie van 2 procent - het normale niveau voor de besparing van vorig jaar - en hogere sociale toeslagen. Meer is onhaalbaar.

Na de mislukking van maandag heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) dinsdag en woensdag zijn tijd genomen voor een reeks informele gesprekken met de toplui van Open Vld en cd&v. Vanochtend kwam Bart Somers (Open Vld) al op de koffie. Hij belde ook met Hilde Crevits (cd&v). Zij volgt de onderhandelingen vanop een afstand. Zaterdag werd ze onwel tijdens een vergadering van de regeringstop.

Volgens meerdere bronnen zijn er intussen een aantal mogelijke compromissen rond de kinderbijslag uitgewisseld tussen N-VA en Open Vld enerzijds en cd&v anderzijds. “Jambon wil vermijden dat hij zijn regeringsploeg weer samenroept om uiteindelijk opnieuw geen akkoord te vinden. Dan beleeft hij nóg een afgang.” In die zin lijkt de vergadering om 17 uur goed nieuws. Al wil niemand dat voorlopig met zoveel woorden gezegd hebben.

Donderdagmiddag wordt Jambon in het Vlaams Parlement verwacht om zijn plannen voor het nieuwe werkjaar toe te lichten. Normaal had dat maandag al moeten gebeuren. Jambon werd toen met lege handen naar het Vlaams Parlement gestuurd. Pijnlijk.

Vooruit

Terwijl Jambon onderhandelt over het overleven van zijn coalitie, doet in de Wetstraat het gerucht de ronde dat Vooruit klaarstaat om cd&v te vervangen in de regering. Dat is mathematisch mogelijk, al is de meerderheid erg krap. Het is sowieso al langer duidelijk dat de relatie tussen N-VA en cd&v niet goed meer zit. Ook het stikstof- en het Ventilus-dossier spelen daarin een rol.

Bij Vooruit denken ze er naar eigen zeggen niet aan om cd&v te vervangen in de Vlaamse regering. De geruchten hieromtrent worden volgens de socialisten doelbewust verspreid door N-VA en Open Vld om de christendemocraten onder druk te zetten. “Er is geen enkel contact”, luidt het.

De socialisten oordelen sowieso dat ze weinig te winnen hebben bij een laattijdige instap in de regering. Het bestaande regeerakkoord zou dan volledig herschreven moeten worden naar de inhoudelijke eisen van Vooruit. Iets wat N-VA en Open Vld nooit zullen toelaten, is het oordeel. “Bovendien zouden we aan die onderhandelingen beginnen met het politieke gewicht van 13 zetels, ons resultaat bij de vorige verkiezingen. Terwijl we nu al veel groter zijn in de peilingen.”

Binnen cd&v wordt woensdag verzekerd dat er van een coalitiewissel geen sprake is. Die geruchten worden afgedaan als “politieke sciencefiction”, “onnozel geroddel” en “spielerei”.