Mogelijke wending in de oorlog: Rusland zegt zich te gaan richten op ‘bevrijding’ van de Donbas

In eerste instantie wilde Rusland het land ‘denazificeren’ en de regering in Kiev omverwerpen, maar nu de oorlog al een maand bezig is, heeft Moskou nog steeds geen grote stad in handen gekregen. Russische generaals moeten zelfs toezien hoe het veel kleinere Oekraïense leger de afgelopen dagen in het offensief is gegaan bij Kiev. De uitspraken die majoor-generaal Sergej Roedskoj deed lijken een indirecte erkenning dat Rusland niet in staat is heel Oekraïne te veroveren.

Oekraïnes slagkracht is in de eerste fase van de strijd aanzienlijk verminderd, zei Roedskoj tegen Russische persbureaus, en daarom gaan de Russische troepen zich nu vooral op de Donbas richten. Daar voeren separatisten al sinds 2014 een door Moskou gesteunde oorlog. Vorige maand heeft de Russische president Poetin de onafhankelijkheid van het gebied erkend. Volgens Roedskoj hebben deze separatisten op dit moment 93 procent van Loehansk en 54 procent van Donetsk in handen, de twee gebieden die samen de Donbas vormen.

Bestormen van grote steden

Dit wil niet zeggen dat het conflict in de rest van het land voorbij is. Roedskoj zegt bijvoorbeeld dat Rusland ‘niet uitsluit’ dat grotere Oekraïense steden zoals Kiev, die op dit moment worden belegerd, later alsnog zullen worden bestormd. Het belangrijkste doel van de omsingeling is volgens Roedskoj echter niet om ze te veroveren, maar om te voorkomen dat Oekraïne vanuit deze steden versterkingen naar de Donbas kan sturen. De ‘demilitarisering van Oekraïne wordt bereikt’, volgens de generaal, en dat was een van de belangrijke doelen die Poetin zichzelf had gesteld bij het begin van de oorlog.

Generaal Roedskoj had sinds 24 februari, de dag dat de oorlog begon, geen verklaringen meer afgelegd. Dat hij nu wel het woord nam, is een teken dat de uitspraken meer gewicht hebben dan de dagelijkse updates van het Russische ministerie van Defensie. Het is te vroeg om hier conclusies uit te trekken, maar het lijkt erop dat het Kremlin wil kunnen aanvoeren dat Rusland heeft gekregen wat het wilde.

Burgerslachtoffers

Op dit moment echter, wordt er nog hevig gevochten in grote delen van het land, en burgers lijden hier hevig onder. Vrijdag kwam er meer duidelijkheid over het aantal doden dat vorige week is gevallen bij het bombardement van het theater in Marioepol: zeker 300 mensen, onder wie veel vrouwen en kinderen, zouden zijn omgekomen.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er de afgelopen maand 1.351 Russische militairen gesneuveld. Voor de dertig dagen dat de oorlog nu duurt, komt dat neer op een gemiddelde van 45 per dag. Volgens de Verenigde Naties zijn er bij de oorlog in Oekraïne al zeker 1.081 burgers om het leven gekomen en 1.707 mensen gewond geraakt. ‘Op zijn minst, want we hebben nog geen goed beeld van plaatsen waar hard is gevochten, zoals Marioepol en Volnokatsja.’