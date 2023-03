Moeder van Conner Rousseau in alle luwte aangesteld als nieuwe voorzitter van socialistisch ziekenfonds

Na zes jaar liep eind 2022 het mandaat van Micheline Scheys als voorzitter van de socialistische mutualiteit af. Scheys werd vervangen door Christel Geerts, een oudgediende in de socialistische partij. Geerts was jarenlang burgemeester en schepen in Sint-Niklaas, maar na de verkiezingen van 2018 belandden de socialisten er in de oppositie. Nu is ze vooral bekend als moeder van Vooruit-voorzitter Conner Rousseau.

In januari hield Geerts het oppositiewerk voor bekeken en verliet ze de actieve politiek. Op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit werd ze nog uitgebreid in de bloemetjes gezet door haar zoon. “Merci mama voor je inzet voor de partij en de politiek”, klonk het toen.

Wat daar niet werd gezegd, is dat Geerts sinds oktober al een nieuwe functie had opgenomen in de socialistische zuil, als voorzitter van het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten. Ook online is nergens een spoor van haar mandaat te vinden.

Als voorzitter leidt ze onder meer de samenkomsten van de algemene vergadering en het strategisch comité. “Zij heeft echter geen enkele strategische, tactische of operationele bevoegdheid”, klinkt het bij Solidaris.

Toeval

Zit achter de aanstelling de hand van Conner Rousseau? Formeel is dat niet mogelijk. De voorzitter wordt aangeduid door de raad van bestuur van Solidaris. Een insider ziet het eerder als een duidelijk signaal van de mutualiteit zelf: door Geerts naar voren te schuiven, willen ze de lijn met de partijtop openhouden.

Ook bij de partij zien ze dat zo. “Christel is al jarenlang vrijwilliger bij de socialistische mutualiteit. Ze is ook hoogleraar gerontologie. En als moeder van Conner komt de goede band met de partij hen natuurlijk goed uit. Leg die drie samen, en dan weet je waarom ze de geknipte kandidaat is en waarom de raad van bestuur haar voorgedragen heeft”, zegt Rousseaus woordvoerder.

De verhouding tussen ziekenfonds en partij zat sowieso al opperbest. Conner Rousseau kan het erg goed vinden met grote baas Paul Callewaert, de secretaris-generaal van het ziekenfonds. Precies om die reden vermoedt een andere ingewijde dat de invloed van Rousseau niet onderschat moet worden. “Is het toeval dat Geerts voorzitter wordt? Natuurlijk niet. Conner en Paul zijn heel goede vrienden, zulke dingen worden echt wel doorgesproken, hoor.”

Rousseau zelf ontkent dat. De raad van bestuur heeft hem enkel vooraf gepolst of hij een probleem had met de aanstelling van zijn moeder.

Los van de invloed van de partijvoorzitter onderstreept het mandaat van Geerts een beweging die al langer aan de gang was. Rousseau haalt actief de banden met de rest van de socialistische zuil aan - de mutualiteit en de vakbond. Beide organen verloren recentelijk wel hun plaats in het partijbestuur van Vooruit. Die ingreep kwam er uit vrees voor een toekomstscenario waarbij PVDA de macht zou grijpen in de vakbond. In dat geval zou PVDA inzage krijgen in de interne keuken van de socialisten.