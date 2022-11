Minister van Buitenlandse Zaken Lahbib trekt naar WK voetbal in Qatar

De federale regeringstop is overeengekomen dat Lahbib later deze maand een van de WK-groepswedstrijden van de Rode Duivels zal bijwonen.

Het idee: als minister van Buitenlandse Zaken is zij het best geplaatst om het Belgisch diplomatieke standpunt over de slechte arbeidsomstandigheden en het gebrek aan respect voor de mensenrechten in Qatar over te brengen.

Helemaal wegblijven uit Qatar, iets waar oppositiepartij N-VA al langer op aandringt, wil de federale regering niet. “We moeten naar Qatar gaan en de dialoog voortzetten, om de inspanningen die ze doen te steunen en hen te vragen om verder te gaan in de hervormingen”, zegt Lahbib.

Niet gaan, komt volgens de Franstalige liberale neer op ons isoleren op het internationale toneel. “Want alle andere gekwalificeerde landen, inclusief onze Europese buren, zullen vertegenwoordigers sturen op hoog niveau.”

Wat ook meespeelt, is dat Qatar een leverancier is van vloeibaar aardgas (lng) voor Europa. Lahbib: “Qatar is een van onze belangrijkste gasleveranciers. Daarnaast is het een land waarop we konden rekenen toen we onze mensen uit Afghanistan moesten repatriëren.”

De voorbije dagen was er sprake van dat koning Filip en premier Alexander De Croo (Open Vld) naar Qatar zouden afreizen. Op voorwaarde dat de Rode Duivels de halve finales zouden halen. Bij nader inzien lijkt dat de regering niet de beste aanpak, omdat ze het belang van mensenrechten zo schijnbaar zou laten afhangen van winst en verlies in sportwedstrijden.

Al betekent dit niet dat koning Filip en De Croo sowieso thuisblijven. Dat is nog niet beslist, vertellen meerdere bronnen in de federale regering. Als de Rode Duivels echt ver doorstoten in het toernooi kan dat alsnog overwogen worden.

Geestelijke schade

In een gesprek met de Duitse omroep ZDF omschreef een ambassadeur van het WK voetbal in Qatar - de voormalige voetbalinternational Khalid Salman - homoseksualiteit dinsdag als “geestelijke schade”.

Homoseksualiteit is verboden in Qatar, maar de organisatoren van het WK hebben al meermaals benadrukt dat koppels van hetzelfde geslacht geen problemen zullen ondervinden als ze het toernooi willen bezoeken.

Ook dinsdag zei voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter dat hij spijt heeft van de keuze voor Qatar als gastland voor het WK. Aanvankelijk wilde het uitvoerend comité van de FIFA kiezen voor de Verenigde Staten, maar “belangrijke stemmen” beslisten daar volgens Blatter anders over.

Voor de bouw van de WK-stadions leunde Qatar sterk op (uitgebuite) gastarbeiders. De internationale roep om de oprichting van een financieel compensatiefonds voor deze migranten wees het land vorige week resoluut van de hand.