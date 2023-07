Minister Jo Brouns (cd&v) over stikstof en de Ineos-kraker: ‘Collega Demir, trek die instructies in’

Een investering van 3 tot 4 miljard euro en 450 extra jobs. Met de vergunning voor de ethaankraker van Ineos op de schop, roepen N-VA en Open Vld op dringend een stikstofakkoord te sluiten. Maar minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) doet niet mee aan die race: ‘We hebben eerst nog andere katjes te geselen.’

Volgens N-VA is de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen hét bewijs dat er binnenkort nog meer projecten niet vergund raken omdat er geen stikstofakkoord is. U bent nog altijd niet bang voor zo’n vacuüm?

“Nee, waarom zou ik? Het arrest is duidelijk: Ineos heeft een passende beoordeling opgemaakt (een onderzoek naar de specifieke impact van project, KVD) en collega Demir heeft die niet gebruikt om haar beslissing op te baseren. En het probleem doet zich ook vooral voor bij vergunningen voor industrie en sommige vormen van landbouw met een substantiële uitstoot. Terwijl er ieder jaar duizenden vergunningen afgeleverd worden waarbij er niet zo’n grote uitstoot is.”

De projecten die nu een halt toegeroepen worden, zouden wel veel geld en banen opleveren voor de Vlaamse economie. Als u het stikstofakkoord van vrijdag had ondertekend, zaten we misschien niet in deze situatie.

“Dat betwijfel ik, want met een eerste goedkeuring is er nog geen decreet en het is niet dat wat de doorslag heeft gegeven bij de Raad. Ja, de Ineos-kraker is een belangrijk project en natuurlijk hebben we dat decreet nodig. Maar handelen op basis van paniek is niet het juiste antwoord. Op basis van dit arrest hebben we wel eerst nog andere katjes te geselen.”

Zoals?

“Het arrest is over drie punten heel erg duidelijk. Eén: werken met ministeriële instructies gaat niet (afgelopen maandag vaardigde minister van Omgeving Zuhal Demir eigen vergunningsmaatregelen uit, KVD). Dus collega Demir: trek die instructies in. Twee: we moeten de gebruikte drempelwaarden ten gronde onderzoeken. Op zijn zachtst gezegd worden daar vragen bij gesteld door de Raad. En drie: de passende beoordeling is het belangrijkste instrument dat veel beter uitgewerkt had moeten worden. Dat verandert alles voor mij.”

Ook de vergunning voor Broeklin, een werkwinkelwijk dat in de plaats van UPlace moest komen, is vorig jaar vernietigd omdat de rechter zich vragen stelde bij de drempelwaarden. Toch stonden die in het stikstofakkoord van maart, dat u mee ondertekende. Grijpt u dit arrest niet aan om de discussie te vertragen?

“Ik heb altijd gewezen op de mogelijke gevaren van werken met algemene drempelwaarden in plaats van een individuele beoordeling. Maar het klopt dat die drempelwaarden een deel van het compromis waren. Het verschil is dat de rechter er zich nu ook nog veel explicieter vragen bij stelt. Dus moeten we dat verder bekijken. En als morgen alle milieuexperts zeggen dat daar geen probleem mee is, dan kunnen we voort. Maar ik betwijfel of dat zo is.

“Voor alle duidelijkheid: ik heb het akkoord vrijdag niet ondertekend omdat het beloofde milieueffectenrapport over onze andere twee voorwaarden nog altijd niet van start is gegaan. Dat is nog iets anders.”

Het imago van goed bestuur is deze Vlaamse regering door heel het stikstofdebacle definitief kwijt. Voelt u zich daar verantwoordelijk voor?

“Neen, maar het komt wel hard binnen als dat zo gesteld wordt. Je bent geen tien jaar burgemeester als je een saboteur of onbetrouwbaar bent. We hebben vrijdag op tweehonderd punten wel een akkoord gevonden. Er zijn veel dossiers waar ik wel heel inschikkelijk ben. Maar er is er één cruciaal voor de toekomst van onze landbouw, de ziel van Vlaanderen. En daar kom ik voor op. Ik voel dat minister-president Jan Jambon eigenlijk wel begrip heeft voor die situatie.”

Maar minister Zuhal Demir niet: u noemde haar acties van deze week ‘wraak’. Bewijst dit arrest voor u dat ze de industrie voortrekt op de landbouw?

“Met haar nieuwe instructie zijn de maskers daar wel afgevallen. Voor de landbouw wil ze een absolute onvergunbaarheidsdrempel van 0,025 procent. Daarboven kan een boer nooit een vergunning krijgen, zelfs als hij kan aantonen dat de natuur niet verslechtert. Voor de industrie is er onder 1 procent impact nooit een probleem. Ze is dus veertig keer strenger, terwijl de rechtbank gewoon zegt dat er naar de effecten op het terrein gekeken moet worden. Dat vind ik de logica zelve, en die individuele beoordeling zal voor landbouw en industrie op dezelfde manier moeten gebeuren.”

Minister Demir noemt u dan weer de loopjongen van de Boerenbond. Moeten jullie niet gewoon eens een gesprek hebben om jullie persoonlijke vete uit te praten?

“Voor mij is dat persoonlijke inderdaad niet nodig, ik doe op een zakelijke manier aan politiek. Dus als dat alles kan oplossen: ja, graag.”