Minister Demir sleept oud-milieuambtenaar voor de rechter wegens fraude: ‘Onaanvaardbaar’

Afgelopen september voerde een Pano-reportage een reeks anonieme getuigen op die verklaarden dat de milieu-inspectie niet naar behoren functioneerde. Bij bepaalde controles zou er een oogje worden dichtgeknepen, rapporten konden op verzoek worden aangepast. Minister van Omgeving Demir deed daarop een oproep aan de getuigen om zich te melden bij Audit Vlaanderen en bestelde een doorlichting van de dienst.

Die doorlichting is nu klaar. Uit verschillende getuigenissen is naar voor gekomen dat een voormalige topvrouw persoonlijk is tussengekomen in minstens vier dossiers. Dat kon gestaafd worden met bewijsstukken. Het ging om drie chemische bedrijven en een landbouwbedrijf. Telkens draaide de beslissing in hun voordeel uit.

Demir dient daarom nu een strafklacht in tegen haar en onbekenden, in de veronderstelling dat ze allicht niet op eigen houtje handelde. De vrouw zou bepaalde dossiers naar zich toegetrokken hebben en afgeschermd hebben voor haar collega’s. Ook zouden er passages geschrapt zijn uit bepaalde dossiers. Het onderzoek heeft geen bewijs gevonden of ze ook geld ontving voor haar tussenkomsten of een ander persoonlijk voordeel kreeg.

‘Bescherming voor klokkenluiders’

“De vaststellingen in het rapport zijn onaanvaardbaar”, reageert Demir. “Ik reken erop dat het parket van Antwerpen dit serieus neemt en roep bovendien alle personeelsleden van de Vlaamse overheid op om zich te melden indien ze weet hebben van corruptie, ook als dat door leidinggevenden gebeurt. Klokkenluiders kunnen en zullen ook bescherming krijgen.”

De vrouw werkte van begin jaren negentig tot 2019 bij de milieu-inspectie, waarna ze met pensioen ging. De dossiers waarvan sprake dateerden uit de laatste jaren van haar carrière. Het hele onderzoek kwam er in de nasleep van de PFOS-affaire rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Er is echter geen aantoonbare link gevonden tussen de voormalige ambtenaar en 3M.