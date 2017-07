Minimumloon voor jongeren: minder jobs, meer kosten

Korting of premie

"Ik ga uit van hetzelfde principe als de premier: de netto-minimumlonen moeten gelijk blijven, maar de brutokosten van de werkgever moeten naar beneden", legt hij uit. Met andere woorden: mogelijk komt er een korting in de sociale lasten of een premie wanneer een werkgever jongeren aanneemt, eerder dan te morrelen aan de brutolonen. Meer details wil de minister niet kwijt "om de onderhandelingen niet te schaden". Of dit ook niet extra geld gaat kosten? "Daar moeten we over waken. Dat moet goed berekend worden."

Het onderwerp is nog niet besproken aan de regeringstafel. N-VA, dat de oorspronkelijke maatregel op tafel legde, is niet happig op veel bijsturingen. Bij Open Vld beseffen ze echter dat er iets moet gebeuren aan de administratieve rompslomp.

Vanmiddag zitten de topministers opnieuw samen. Ook komend weekend is vrijgehouden om door te vergaderen. Voor een landing is het nog veel te vroeg, klinkt het in hoge regeringskringen.