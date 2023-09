Minder groei doet begroting achteruitboeren: ‘Misschien toch enkele grotere uitdagingen dan pipigate’

“Terwijl het parlement zich ontfermt over #pipigate zijn er misschien toch enkele grotere uitdagingen”, zo meldde Egbert Lachaert, oud-voorzitter van Open Vld, op Twitter. Partijgenote en voormalig staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker vulde eensgezind aan. “Hoelang staan de alarmbellen al op rood? Er moet meteen werk worden gemaakt van hervormingen in de arbeidsmarkt, sociale zekerheid en pensioenen.”

Lachaert en De Bleeker leken daarmee toch een tik te geven aan hun partijgenoten in de regering die hen naar een zijspoor manoeuvreerden: Vincent Van Quickenborne (hoofdrolspeler in zijn eigen plasaffaire) en premier Alexander De Croo. De Open Vld’ers hadden het over het nieuwe rapport van het Planbureau, dat traditioneel het startschot geeft voor de federale begrotingsonderhandelingen. De regering-De Croo heeft nog een goeie maand de tijd om haar budgettaire huiswerk in te leveren bij de Europese Commissie en bij de Kamer voor de jaarlijkse regeerverklaring.

Het uitgangspunt ziet er niet te best uit. De economische groei zou dit en volgend jaar lager uitvallen dan verwacht. De groei zou dit jaar terugvallen tot 1 procent van het bnp en ook volgend jaar niet hoger klimmen dan 1,3 procent (tegenover 3,2 procent vorig jaar). Ook de banengroei zou verminderen. Er zouden 50.000 jobs gecreëerd worden in 2023 en 40.000 in 2024, na een uitzonderlijk sterke toename van 101.000 banen in 2022.

Het beeld is wel genuanceerd, want de tegenvallende cijfers zijn een gevolg van een bredere groeivertraging in de wereldeconomie. Buurlanden Duitsland en Nederland kampen al met een recessie, zo ver komt het in België voorlopig niet.

Het verschil is wel dat in ons land de begroting veel kwetsbaarder is. Een lagere groei maakt het gat in het rijksbudget alleen maar groter. Zonder wijziging in het beleid zou het tekort oplopen tot tegen de 30 miljard euro, zo’n 5 procent van het bnp. Dat is meer dan de regering met de Europese Commissie heeft afgesproken (4,2 procent). Wil de regering-De Croo op dat spoor blijven, dan zou ze bij de begrotingsopmaak zo’n 4,8 miljard moeten vinden. Dat lijkt een zo goed als onmogelijke zaak in een verkiezingsjaar.

Lees ook Bellen met Stavros Kelepouris. ‘Pipigate toont aan hoe camera’s in het straatbeeld grote privacyrisico’s met zich meebrengen’

“Premier De Croo zegt een begrotingsinspanning van 1,2 miljard te willen doen. Er moet veel meer gebeuren”, zegt Kamerlid Sander Loones voor N-VA vanuit de oppositie. “Maar Vivaldi bestuurt niet en zou beter ontslag nemen.”

“De begroting van België was al een ramp. En ze wordt nu nog slechter”, aldus Loones. “Wat we nu nodig hebben? Een regering die effectief regeert, die daadkracht toont en bijstuurt. Maar wat krijgen we? De regering De Croo is nu al in lopende zaken. Geen fiscale hervorming, geen serieuze arbeidsmarkthervorming, geen serieuze pensioendeal. België doet het slechter en slechter.”

Ook de Vlaamse regering zit evenwel met een budgettaire tegenvaller. Door de afkoelende woonmarkt zullen de inkomsten uit registratierechten 500 tot 700 miljoen euro lager uitvallen in 2024. In Het Laatste Nieuws waarschuwt Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) alvast dat coalitiepartners cd&v geen budgettaire mirakels voor de financiering van de kinderopvang moet verwachten. “Ook ik vind absoluut dat meer kwaliteitsvolle kinderopvang nodig is, maar dan moet er bereidheid zijn om het systeem ook te hervormen.”