Minder dan helft Amerikanen steunt president Biden nog

Amerikaans president Joe Biden. Beeld Photo News

De populariteit van Amerikaans president Joe Biden is tot een dieptepunt gezakt, na een piek in het aantal coronagevallen in de VS en de chaos in Afghanistan. Volgens verschillende peilingen is de zogenoemde ‘approval rate’ voor Biden voor het eerst in zijn presidentschap onder de 50 procent gezakt.