Midden-Oosten-expert Koert Debeuf: ‘Willen we het met China zover laten komen als met Rusland?’

In zijn boek Waarom dit niet de laatste oorlog is doorgrondt Koert Debeuf (VUB) de psychologie van internationale conflicten. Nu de globalisering stokt, dreigt Oekraïne nog maar het begin te zijn van een nieuwe golf aan gewapend geweld. ‘Wie emotioneel in een oorlog stapt, maakt het alleen maar erger.’

Als adjunct-professor Midden-Oosten-studies aan de VUB, onderzoeker aan Oxford University en consultant risicoanalyses is historicus, filosoof en politiek analist Koert Debeuf (48) vandaag evenveel in het buitenland als in Brussel te vinden. We treffen hem na terugkeer van een werkbezoek aan Kampala, maar de half ingepakte valies staat alweer klaar, voor een vertrek naar Caïro en Bakoe. Tussendoor stelt hij zijn nieuw boek voor. Waarom dit niet de laatste oorlog is is een diepgaande analyse van een wereld waarin Europa in een steeds kleinere hoek terechtkomt. De inkt van ons gesprek is nog niet droog of Polen wordt getroffen door een raket en in het NAVO-hoofdkwartier wordt groot alarm geslagen. Een geluk bij een ongeluk blijkt het later een Oekraïense ‘afzwaaier’ van de luchtafweer te zijn geweest.

Debeuf denkt niet dat Poetin het nog in zijn hoofd zal halen om bewust een ander land aan te vallen. “Ik zie de Russen dat niet meer doen omdat ze de militaire capaciteit niet meer hebben”, zegt hij, al blijft hij pessimistisch over het verdere verloop van een oorlog die drijft op Russisch ressentiment. Zolang we deze emotie niet aankaarten, blijft volgens hem een oplossing veraf.

De oorlog begon uit de negatieve emotie van vernedering, maar eindigt in nog meer vernedering. Kan dit Poetin aanzetten tot het gebruik van massavernietigingswapens?

“Een grote kernbom zie ik niet snel in het hart van Oekraïne ontploffen, maar Rusland kan nog op andere vlakken opnieuw te ver gaan, door de inzet van andere onaanvaardbare wapens. We zagen dat in Syrië, met chemische aanvallen. De zogeheten ‘rode lijn’ van VS-president Obama werd door Assad én de Russen die hem steunden telkens een béétje overschreden. Het Westen talmde, deed uiteindelijk niets. Ik zie Rusland de ‘rode lijn’ nu stap voor stap opnieuw overschrijden. Hoe gaan wij reageren als ze nog verder gaan? Gaan we de totale oorlog verklaren? Ik denk het niet.”

Koert Debeuf: ‘De dialoog met China is nu al te verzuurd. De vraag is nu of we het zover willen laten komen als met Rusland en in een nieuwe oorlog willen belanden.’ Beeld Aurélie Geurts

Wat kunnen we wel doen?

“Er zijn twee manieren waarop een conflict eindigt: de totale nederlaag, zoals Duitsland na de Eerste en Tweede Wereldoorlog, of beide partijen sluiten een compromis omdat niemand kan winnen. Beide voorwaarden zijn nog lang niet vervuld.

“Ons grootste probleem is dat we in het Westen geen uitgesproken end game hebben – evenmin zoals Oekraïne en Rusland een eindspel hebben. Vanaf wanneer zeggen wij dat de oorlog geslaagd is? Willen wij dat Rusland en Poetin volledig worden verslagen? Of leggen we ons neer bij een uitweg? We weten het nog altijd niet.

“Het grote vraagstuk is voor mij of we de Russische annexatie van de Oekraïense Krim uit 2014 gaan aanvaarden of niet. Of is dat onderhandelingsmunt? Weet ook: Oekraïne kan nooit lid worden van de EU of de NAVO als er nog een deel van het land bezet is door een buitenlandse troepenmacht. Op dit moment is geen oplossing mogelijk, alles zit muurvast. De vraag is nu of het conflict bevriest of een overtreffende trap krijgt. In Moskou hoor je alvast weinig matigende geluiden. Psychologisch is Poetin ook niet meer in staat een nieuw verhaal te schrijven.

“Toch moeten wij ons mentaal voorbereiden op het einde van deze oorlog, als er ook iets in het Kremlin verandert. Gaan we dan opnieuw onze overwinningsgevoelens naar boven laten komen of gaan we toch een nieuwe dialoog aan? Daar hoor ik nu niks over. Iedereen levert wapens aan Oekraïne, maar het is dus hoog tijd om na te denken over de vraag: wat na de oorlog?”

Of zoals u schrijft: elk oorlogseinde of vredesakkoord draagt de kiemen van een nieuwe oorlog in zich als je niet bij de les blijft. Zijn ook wij te emotioneel in dit conflict gestapt?

“Het ligt voor de hand dat Oekraïne emotioneel reageert, het land wordt platgebombardeerd. Van onze kant is het net daarom belangrijk om zo rationeel mogelijk te handelen. Vanaf het moment dat wij ook emotioneel in de oorlog stappen, maken we het conflict alleen maar erger en dieper. Dan is het ook moeilijker om een of ander akkoord te sluiten. In een emotioneel verhaal zijn compromissen bijna altijd onaanvaardbaar. Ik denk dat we niet in de val van het alles-of-nietsscenario mogen trappen. Daarom moeten we van onze kant voorbij dit conflict durven te kijken. De EU heeft dit te weinig gedaan.

“Ons probleem is intussen ook breder dan Rusland en Oekraïne alleen. Het is een globaal probleem. We zien de wereld al vele jaren uiteenvallen en we zien dat ook de Verenigde Naties als overlegorgaan onvoldoende functioneren. Gaan we al deze structuren laten ontrafelen of nadenken hoe we hervormingen kunnen doorvoeren waarbij dialoog belangrijker wordt dan de oorlogstaal die overal opdoemt? Ik vrees dat men psychologisch nog niet beseft dat we op de rand van de afgrond staan. Vergelijk het met de klimaatproblematiek. Daar wordt al overlegd in 27 COP-sessies. Op geopolitiek vlak hebben we dat ook nodig.”

U merkt op dat we op 7 april 2022 al wakker werden in een nieuwe wereldorde. Waarom?

“Het was de dag waarop in de Mensenrechtenraad van de VN werd gestemd over de opschorting van het lidmaatschap van Rusland. Omdat de aanwezige meerderheid voor de opschorting stemde, bleef de harde waarheid wat hangen in de mist: honderd landen stemden níét voor de opschorting van het Russische lidmaatschap of waren afwezig. Zij keerden zich dus af van de oorlog in Oekraïne, Europa én de VS. Ik voel dat ook tijdens mijn reizen. Het Westen is niet langer het voorbeeld. De sfeer is omgeslagen. Er worden ons veel fouten verweten, vooral in Azië en Afrika.

“Sinds het einde van WO II is onze agenda van globalisering en de mensenrechten, die we soms zelf schonden, op de wereldagenda geduwd. Iedereen volgde dit, soms na afdreigingen door ons. Die tijd is voorbij. We hebben een probleem. Wij moeten nadenken hoe we met de andere landen omgaan. Proberen wij meer gelijkwaardigheid na te streven of blijven we overtuigd van onze superioriteit?”

Met handelspartner China wordt een gelijkwaardige relatie steeds moeilijker. Xi Jinping kiest voor autoritair leiderschap, wat haaks staat op onze democratie?

“Voor mij is het voornaamste probleem dat we over het algemeen niet weten waarom de Chinezen zo handelen. Ik wil niet goedpraten wat er in dat land allemaal fout loopt, maar er wordt volgens mij te veel óver China gesproken en te weinig mét China.

“Er is een tribalisering binnen China, ja, maar ze heeft deels te maken met het voortdurende wantrouwen van ons, het Westen. Historisch is dat zo gegroeid en dat moeten ook wij durven aan te kaarten. Het is geen toeval dat Xi Jinping zijn Politbureau na zijn herverkiezing meteen meetroonde naar een tentoonstelling over de ‘Chinese eeuw van vernedering’, 1839-1949. Dit begon met de eerste Opiumoorlog waarbij de Chinese keizer de Engelse geteelde opium wou stoppen, waar 12 miljoen Chinezen aan verslaafd waren. Hij blokkeerde de haven, de Engelsen voerden oorlog om geld te verdienen op de kap van de verslaafde Chinezen. Daarna vielen de Fransen, de Russen en de Japanners ook nog eens China binnen… Dit leidde tot opstanden die het keizerrijk in 1912 beëindigden. Het idee dat het Westen eropuit is om China kapot te maken, stoelt dus op een grond van waarheid.

“Wij kunnen wel zeggen dat we het vandaag niet zo bedoelen, maar de perceptie in China is anders. Wij moeten dringend beslissen hoe we daarop reageren. Onze retoriek ook verscherpen en wachten op een conflict rond Taiwan of andere eilanden, of gaan we eens een dialoog opstarten die langer duurt dan een paar uur?”

U pleit dus voor meer en langere G20’s, zoals deze week in Bali?

“Ja, en wat mij betreft zoveel mogelijk G2’s en G3’s, want het is tijdens dit soort kleine gesprekken, bij een haardvuur met een glas wijn, dat je aan vertrouwen kan werken.”

Concreet: Charles Michel en Ursula von der Leyen moeten met Xi Jinping een paar dagen op retraite om conflicten uit te klaren?

“Het zou een goed idee zijn om een EU-China-top te organiseren met een kleine groep mensen, ja. Natuurlijk uiten wij kritiek op een aantal zaken, zoals hun omgang met de Oeigoeren, maar je moet ruimte scheppen voor duurzaam overleg. Kijk, misschien is China’s strategie voor ons nu nefast en vijandig. Dat is mogelijk, maar als je elkaar niet in de ogen kijkt, weet je dat niet en kan je er ook niets aan doen. De tijd begint te dringen. De dialoog met China is nu al te verzuurd. De vraag is nu of we het zover willen laten komen als met Rusland en in een nieuwe oorlog willen belanden.”

In uw boek waarschuwt u dat we er niet van uit mogen gaan dat Europa dan op de VS kan rekenen, want ondanks het slechte resultaat van de trumpisten bij de midterms vreest u daar nog altijd voor een verlammend burgerconflict?

“Absoluut. Uiteindelijk zijn er ook alweer verschillende trumpisten die de midterms-uitslag niet aanvaarden. Het grote probleem in de VS is dat het midden weg is. Democraten spreken niet meer met Republikeinen, en omgekeerd. Ook in de samenleving. Net zoals toen het Westen en Rusland niet meer met elkaar spraken, begin je elkaar dan mis te begrijpen. Als je dan ziet hoeveel wapens er de ronde doen, hoeveel extreemrechtse milities Trump steunen, hoeveel oud-militairen er zich in de menigte bevonden die Capitol Hill bestormden... Wat als de uitslagen in 2024 door deze betekenisvolle minderheid nog eens worden betwist en men het nog eens probeert?

“Ik maak me vooral zorgen dat delen van het veiligheidsapparaat betrokken raken. Dan is grootschaliger geweld héél dichtbij. Daarom vind ik dat we 6 januari 2021 hier nog altijd zwaar onderschatten. Bijna was de vicepresident vermoord, op aansturen van de president! Er is ook nog de voortdurende rassenongelijkheid. Het is een gevaarlijke cocktail die kan ontploffen.”

Intussen praten we ook niet meer over brandhaarden als Syrië. Hoe gevaarlijk is dat conflict nog voor Europa?

“Het grootste probleem voor ons in Syrië is de groei van een nieuwe Islamitische Staat (IS), ook onder diegenen die we niet wilden terughalen en nog steeds vastzitten in het Al Hol-kamp. Niet alleen de omstandigheden zijn daar verschrikkelijk – en sommigen zullen zeggen dat ze dit verdienen – maar er woont ook een hele generatie jonge kinderen. Zij worden gewoon de volgende generatie jihadisten omdat er niks is, behalve één grote rancune. Ik pleit er al sinds 2015 voor dat die mensen worden teruggehaald, omdat we er een nieuwe tijdbom creëren. Ook voor België blijven er risico’s, want er zitten in Al Hol nog altijd Belgen.”

Ook Noord-Afrika en de Sahel noemt u in uw boek een tijdbom?

“De aandacht voor landen als Libië, Soedan en Tsjaad is helemaal weg. Neem nu Libië. Daar kan élk moment een nieuwe burgeroorlog uitbreken. Dan komt er ook naar ons een nieuwe migratiestroom op gang, ook uit Sahel-landen zoals Mali en Mauritanië. Daar geen aandacht aan besteden is wachten tot de bom ontploft. En wat dan? Weet ook: Rusland is vandaag heel actief bezig om ervoor te zorgen dat het kan ontploffen. We spreken dan over migratie als wapen. Zijn we daar strategisch genoeg mee bezig? Ik denk het niet.”

De EU zelf wordt ook geconfronteerd met polarisering. Hoe bezorgd kijkt u naar de tribalisering van de politiek in Vlaanderen, in de aanloop naar de volgende verkiezingen?

“Ik vind dat zeer onrustwekkend. Ik ben in de politiek gegaan in 1998 (eerst cd&v, later Open Vld, van 2003 tot 2008 als woordvoerder van Guy Verhofstadt, MR). De manier waarop de toon is verhard, is ongelooflijk. Er wordt zo op de man gespeeld, met tegenstanders die politiek én persoonlijk kapot worden gemaakt. En dat niet alleen op het vlak van politiek, het is overal.

“Wat me ook treft is dat de argumenten dikwijls irrationeel zijn. De manier waarop regeringspartijen elkaar afvallen, vind ik vanuit mijn perspectief bizar en onrustwekkend. Het oude centrum probeert op dit moment van elkaar stemmen af te snoepen om samen eigenlijk alleen maar kleiner te worden. Dat wordt problematisch.”

U stelt daarom voor om centrumpartijen samen te voegen, want ‘de middelpuntvliedende kracht moet omgezet worden in een middelpuntzoekende kracht’. Hoe ziet u dat concreet ?

“Ik wil het niet concretiseren. Ik zie alleen dat de verschillen tussen onze centrumpartijen klein zijn en worden uitvergroot. Op den duur zit je te strijden in de regering, waardoor je niets meer beslist. Je holt je vermogen tot hervorming uit. Meer samenwerking is de enige oplossing. Het zal natuurlijk niet gebeuren, maar zet bijvoorbeeld christendemocraten, liberalen en socialisten een week samen, laat ze een gezamenlijk programma schrijven en je krijgt plots de grootste partij van Vlaanderen en België! Alleen zie ik nauwelijks een nieuwe visie. We leven nochtans in een nieuwe tijd, waarin nieuwe verhalen geschreven moeten worden. Dit is niet alleen een Belgisch, maar een globaal probleem.”

De weg ligt ook bij ons open voor een nieuwe, 21ste-eeuwse middenpartij?

“Natuurlijk, kijk maar hoe Emmanuel Macron in Frankrijk eigenhandig links en rechts wegveegt met een nieuwe centrumbeweging. Hun systeem van een presidentiële meerderheid leende zich makkelijker om dit te verwezenlijken, maar de ruimte, die is er zeker.”

Koert Debeuf, Waarom dit niet de laatste oorlog is - Over de psychologie van internationale conflicten, 240 p., 22,99 euro.