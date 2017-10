Meryame Kitir: "Je bepaalt zelf of je je laat meeslepen"

Is een smartphone een spiegel? Strookt het onlineleven nog met de werkeljkheid? Matthias M.R. Declercq gaat wekelijks face to face, over swipen, liken en liegen. Vandaag: Meryame Kitir (37), sp.a-politica.

Kan een politicus anno 2017 nog zonder smartphone?

“Ik vrees van niet. Zelfs tien jaar geleden was dat al moeilijk. In 2007 werd ik verkozen als volksvertegenwoordiger in de Kamer. Zonder smartphone was ik altijd een stap te laat. Ik las ’s avonds besluiten die ’s namiddags per mail al waren genomen.”

'Zelfs de vakbond maakt nu filmpjes. Maar een debat voer je elders. Dat doe je best face-to-face'

Hoe moeilijk is het om grenzen te stellen aan het smartphonegebruik?

“In de politiek? Haast onmogelijk. De nieuwscyclus draait maar door, 24 op 24. Zodra er iets gebeurt, word je geacht ­meteen alles te weten en verwachten media een kant-en-klare reactie. Dus gebruik ik de smartphone constant.”