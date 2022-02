Podcast Lopende zaken (41 min)

▶ ‘Merkel was de laatste leider die hij respecteerde’: hoe Poetin een zwak moment voor Europa afwachtte om toe te slaan

Russisch president Vladimir Poetin. Beeld Photo News

Wat bezielt Russisch president Poetin om Oekraïne binnen te vallen? Hoe moeten we zijn dreigementen aan het Westen interpreteren? En De Morgen is haar huisdichter kwijt: Stijn De Paepe overleed deze week op 42-jarige leeftijd. We praten over Stijn en zijn werk met hoofdredacteur Bart Eeckhout.