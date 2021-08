Merkel vraagt om vrijlating Navalny tijdens laatste bezoek aan Moskou als bondskanselier

Ondertussen blijven de Russische autoriteiten maatregelen nemen tegen de beweging van Navalny. De Russische media- en internettoezichthouder Roskomnadzor wil dat Google en Apple de app van oppositieleider Aleksej Navalny uit hun appstore halen. De toezichthouder verwijst naar het recente vonnis waarin de anti-corruptiestichting van Navalny als extremistisch was bestempeld en werd verboden. Bondgenoten van Navalny gebruikten de app voor nieuws en blogs, nadat Roskomnadzor hun websites had geblokkeerd.

Verjaardag van zijn vergiftiging

Precies een jaar geleden werd Navalny ernstig ziek tijdens een Russische binnenlandse vlucht. Hij werd overgebracht naar Duitsland, waar artsen vaststelden dat hij was vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Toen Navalny in januari in Moskou terugkeerde werd hij meteen gearresteerd en overgebracht naar een strafkamp, waar hij een straf van 2,5 jaar uitzit wegens fraude. In april hing zijn leven opnieuw aan een zijden draadje als gevolg van een 24 dagen durende hongerstaking waarmee hij betere medische zorg eiste. Volgens zijn medewerker Leonid Volkov gaat het nu redelijk met hem. “Het goede nieuws is het ontbreken van slecht nieuws”, zei Volkov vrijdag.

Vanuit het strafkamp zette Navalny de verjaardag van zijn vergiftiging luister bij door de publicatie van een opiniestuk tegen corruptie, gepubliceerd in The Guardian, Le Monde en de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het stuk werd gedicteerd aan zijn advocaat. Volgens Navalny kan het Westen beter sancties treffen tegen oligarchen uit de omgeving Poetin in plaats van tegen “inlichtingenkolonels waarvan nog nooit iemand heeft gehoord”. Navalny gelooft dat Poetin pas echt onder druk wordt gezet als zijn rijke vrienden worden aangepakt. Zolang dat niet gebeurt is alle retoriek van het Westen “gebakken lucht”, aldus Navalny.

Zijn stuk werd donderdag gepubliceerd. Vrijdag trof het Verenigd Koninkrijk sancties tegen zeven medewerkers van de inlichtingendiensten die bij de vergiftiging van Navalny betrokken zouden zijn. Ook de Verenigde Staten lieten weten met nieuwe sancties te komen.