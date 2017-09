Meerderheid verdedigt pensioenhervorming: "Als we dit niet doen, moeten we de pensioenbedragen verlagen"

De Kamercommissie Sociale Zaken zit op dit moment samen over de pensioenhervorming van de regering-Michel. De oppositie vraagt dat minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) duidelijkheid schept, na de verwarring die de afgelopen weken ontstaan is over het pensioen van 50-plussers.

De regering besliste twee weken geleden dat 50-plussers die langer dan een jaar werkloos zijn voorlopig toch niet terugvallen op het minimumpensioen. Maar vooral N-VA wil die uitzondering op de regel liefst afschaffen. Ook over de afschaffing van de solidariteitsbijdrage ontstond gisteren ophef. Sp.a-voorzitter John Crombez vond het niet kunnen dat de hoogste inkomens extra pensioen krijgen, terwijl mensen die na een volledige loopbaan van 45 jaar werkloos worden of op brugpensioen gezet worden, pensioen verliezen. Omdat er nog veel onduidelijkheid is over welke maatregelen nu al formeel beslist zijn en waarover de regering nog knopen moet doorhakken, vragen de oppositiepartijen vandaag meer duidelijkheid aan pensioenminister Bacquelaine.

Bij het begin van de zitting vroegen Kristof Calvo (Groen) en Raoul Hedebouw (PVDA) of zij de teksten kunnen krijgen die de regering naar de Raad van State heeft gestuurd. Zo zou duidelijk worden wat de regering al dan niet beslist heeft, redeneren zij.



Bacquelaine herhaalde dat na een volledige loopbaan van 45 jaar enkel nog via effectief gewerkte dagen extra pensioenrechten zullen kunnen worden opgebouwd. Daarover ontstond deze week ophef toen de socialistische vakbond ABVV meldde dat door die beslissing heel wat mensen die op jonge leeftijd zijn beginnen werken – vooral arbeiders – en na 45 jaar werkloos worden of op brugpensioen gezet worden, minder pensioen zullen overhouden.

"Er is geen enkele reden om bijkomende pensioenrechten toe te kennen voor periodes van werkloosheid of brugpensioen na een loopbaan van 45 jaar aangezien die persoon al een volledige loopbaan heeft en zijn pensioen kan opnemen", herhaalde Bacquelaine nu.

N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren schaarde zich volledig achter Bacqualaines uitleg, en benadrukte dat enkel op deze manier de pensioenen betaalbaar kunnen blijven. "Als we dit niet doen, moeten we de pensioenbedragen verlagen. Dat is voor ons geen optie, want de pensioenen zijn in ons land al laag. Die eerste pijler moet behouden en zelfs versterkt worden."



Spooren kwam ook terug op de beslissing om de uitzondering voor 50-plussers te behouden, en vroeg aan Bacquelaine wat de budgettaire impact is van die (voorlopige) beslissing.

Sonja Becq (CD&V) vroeg zich af hoeveel mensen er vandaag zijn die meer dan 45 jaar gewerkt hebben, en waarbij de beste 45 jaren meetellen voor het pensioen. "Is dat een zware kost of is dat verwaarloosbaar, en kunnen we het huidige systeem eventueel behouden?"

Oppositie: "Geen globaal plan" Karin Temmerman van oppositiepartij sp.a is niet overtuigd door de uitleg van de meerderheid. "Als u de pensioenen in de toekomst wil veiligstellen, waarom verhoogt u de hoogste pensioenen dan, en verlaagt u de laagste?", vroeg ze.

De regering mist volgens Temmerman een visie op pensioenen. "Deze regering neemt nooit maatregelen in functie van een visie, maar altijd in functie van een besparingslogica. Er is geen globaal plan, en nauwelijks sociaal overleg. Terwijl de pensioencommissie net die twee zaken vooropstelt."



Groen-fractieleider Calvo wou weten of de uitzondering voor 50-plussers nu definitief behouden blijft of niet. N-VA-voorzitter De Wever kondigde immers al aan dat de maatregel opnieuw op tafel zal komen.