Meer politici geven mandaten aan, maar niet altijd volledig

57 mandaten heeft Ludwig Vandenhove, gedeputeerde voor de sp.a in Limburg en gewezen burgemeester van Sint-Truiden. Daarmee is hij de ongekroonde koning van de cumul, maar slechts vijf van die mandaten van Vandenhove worden ook verloond. Bij de betaalde mandaten doet niemand beter dan Eliane Daels, schepen voor de PS in Evere. 27 van haar 29 mandaten worden vergoed. In Vlaanderen is de absolute betaalde mandatenkampioen nog steeds Koen Kennis, schepen voor N-VA in Antwerpen, met 19 bezoldigde op een totaal van 389 mandaten.