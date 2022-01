Media die Orbán steunen geven ‘het wilde Westen’ ervan langs

De grote pro-Orbán-krant Magyar Nemzet plaatst veel tendentieuze artikelen over migranten en lgbtq+’ers. Doel: de premier helpen in de verkiezingen van 3 april.

“In Groot-Brittannië wordt kinderen geleerd dat geslachtsverandering volkomen gezond is.” “In Nederland worden kleuters al gesensibiliseerd door de homolobby.” En: “In het geheim introduceerde een travestiet lgbtq-propaganda bij kinderen.”

Het is een greep uit de krantenkoppen boven artikelen die vorige week te lezen waren op de website van Magyar Nemzet, een van de best gelezen kranten in Hongarije. Dit dagblad staat bekend als spreekbuis voor de regering van premier Orbán - maar de krant gaat daar inmiddels wel heel ver in. Op de site worden artikelen tegenwoordig voorgesorteerd onder kopjes als ‘lgbtq’ en ‘migratie’.

Dat zijn precies de onderwerpen waarmee regeringspartij Fidesz de verkiezingen hoopt te winnen. Op 3 april gaan de Hongaren naar de stembus. En als ze daar eenmaal zijn, kunnen ze ook hun stem laten horen over een andere kwestie: het langverwachte referendum over de bekritiseerde wet die het illegaal maakt om ‘lgbtq-waarden’ te ‘propageren’ onder kinderen, wordt dan ook gehouden.

Dat referendum wordt gezien als een reactie op de felle kritiek van Europese leiders en vanuit de Europese Commissie. Het bestaat uit vier - sterk leidende - vragen, waarbij de positie van de regering-Orbán al in de formulering verwerkt is. Zoals deze: “Bent u vóór het blootstellen van kinderen aan media-content van seksuele aard, die het verloop van hun ontwikkeling beïnvloedt, zonder restricties?”

Via de volksstemming hoopt de regering-Orbán de wet legitimiteit te verlenen. Bovendien wordt zo weer de indruk gecreëerd van een dominant Europa dat de Hongaren van bovenaf van alles op wil leggen - en een Hongaarse premier die moedig opstaat voor zijn volk. Die strategie werkte bij afgelopen verkiezingen als een trein, toen nog met de herverdeling van migranten in Europa als onderwerp.

Maar dat onderwerp speelt inmiddels niet meer in dezelfde mate in Europa. In de afgelopen paar jaar is daarom geprobeerd om van de ‘lgbtq-lobby in de EU’ een vijand te maken die net zoveel angst inboezemt als voorheen de horde migranten aan de grens dat deed. Aangezien de peilingen in de afgelopen maanden een nek-aan-nekrace schetsen tussen de regering-Orbán en de verenigde oppositie, onder leiding van uitdager Péter Marki-Zay, zal het er tijdens deze verkiezingen grotendeels om draaien welk kamp de meeste mensen op de been weet te krijgen.

Media als Magyar Nemzet lijken daarom steeds verder te gaan in hun verhalen over het ‘Wilde Westen’ - maar het effect daarvan lijkt toch tegen te vallen. Ze laten eigenlijk vooral zien hoe weinig het gelukt is een kwestie te bedenken die écht speelt bij de achterban.