Medewerker die klacht indiende tegen New Yorkse gouverneur Cuomo getuigt: ‘Roofzuchtig gedrag’

Het interview wordt maandag lokale tijd uitgezonden, maar zondag werden er wel al korte fragmenten vrijgegeven. Commisso legt er uit dat ze een aangifte heeft gedaan omdat de gouverneur verantwoordelijk moet worden gesteld voor zijn daden. “Wat hij mij aandeed was een misdaad. Hij overtrad de wet”, zo klinkt het.

Commisso is een van de elf vrouwen die had aangegeven dat ze seksueel werd lastig gevallen door Andrew Cuomo, de Democratische gouverneur van de deelstaat New York. Haar verklaring stond al vermeld in het rapport van procureur-generaal Letitia James, maar tot nu toe was haar naam niet bekend. In het rapport stond ze aangeduid als ‘executive assistant #1'.

De vrouw had verklaard dat Cuomo haar borst had betast. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst in zijn ambtswoning. Het is de ernstigste van de beschuldigingen van seksuele intimidatie waarmee Cuomo wordt geconfronteerd. Commisso zegt dat de gouverneur wel vaker ongepast gedrag stelde. Ze heeft het over een patroon van roofzuchtig gedrag.

“Uitgebreid onderzoek”

De aangifte die is ingediend tegen gouverneur Andrew Cuomo van New York zal “zeer uitgebreid” onderzocht worden. Dat zegt sheriff Craig Apple van Albany County, waar de aangifte is gedaan en waar ook de ambtswoning van de gouverneur staat. De sheriff zegt het strafrechtelijk onderzoek niet te zullen overhaasten of vertragen vanwege de belangrijke functie van de verdachte. “We zijn in de beginfases van dit onderzoek. We behandelen slachtoffers hetzelfde. We onderzoeken hetzelfde. Alleen zijn hier meer ogen op gericht”, aldus Apple.

Gouverneur Cuomo verzet zich intussen tegen wijdverbreide oproepen om af te treden, onder meer van de Amerikaanse president Joe Biden en van zijn collega-Democraten. Daarnaast staat er hem een afzettingsprocedure ('impeachment') te wachten in het parlement van de staat New York.