Mayeur houdt de eer aan zichzelf en neemt ontslag uit PS

Voormalig burgemeester van Brussel, Yvan Mayeur, stapt uit de PS. Dat bericht is onder meer bevestigd door Laurette Onkelinx, sinds februari 2013 voorzitter van de Brusselse PS-afdeling. Mayeur bood zijn ontslag aan in een brief aan de voorzitter van de ethische commissie binnen de Parti Socialiste.

"Mijn liefste Jacqueline (De Baets, red.), hierbij vraag ik je om akte te nemen van mijn ontslag uit de Parti Socialiste. Het is met pijn in het hart dat ik je dit schrijf", klinkt het in de brief. "Ik ben een socialistische militant. Ik was er steeds van overtuigd dat ik handelde in het belang van ons ideaal. In mijn afdeling en aan de basis, maar ook in de verschillende functies die ik heb mogen uitoefenen in het parlement, bij het Brusselse OCMW, in de openbare ziekenhuizen en bij de stad Brussel."

"Samusocial, dat ik mee heb opgericht, heeft duizenden daklozen aan onderdak geholpen. We hebben driehonderd jobs gecreëerd in een moeilijke, sociale sector."

"Ik heb wellicht fouten gemaakt. Ik betreur dat ten zeerste. Ik betreur ook dat ik me niet heb kunnen verantwoorden bij onze regionale autoriteiten."

"Ik zou je willen vragen om mijn ontslag over te maken aan de commissie, die misschien ondanks alles toch zou moeten horen wat ik vorige week verteld heb aan de twee vertegenwoordigers."

"Ik blijf een socialistische militant, zonder partij", besluit Mayeur in de brief.

Binnen de Parti Socialiste loopt al enige tijd een procedure die kan leiden tot het intrekken van Mayeurs partijkaart én die van Pascale Peraïta, de voormalige OCMW-voorzitter. Zij kwamen in opspraak na het bekendraken van hun hoge en schijnbaar fictieve zitpenningen bij daklozenorganisatie Samusocial. De ethische commissie van de Brusselse PS-afdeling zou zich vrijdag nog over de kwestie buigen.

Maar Mayeur wacht het verdict dus niet af en houdt nu de eer aan zichzelf. De Brusselse politicus stapte begin deze maand op als burgemeester nadat hij in opspraak kwam in de zaak-Samusocial.

Nieuws van Peraïta is er voorlopig niet.