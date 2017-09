Mayeur en Peraïta spoken rond bij Samusocial

Wellicht was er vorige week een raad van bestuur bij Samusocial waar Mayeur en Peraïta opdoken. Het woord 'wellicht' in de vorige zin is niet lukraak gekozen, want voorlopig zijn er geen formele bewijzen van deze vergadering. De Franstalige krant La Libre Belgique schreef gisteren dat er een 'discrete bijeenkomst' heeft plaats gevonden. Op de vergadering bleken de vier vertegenwoordigers van de Brusselse regering -die een oogje in het zeil moeten houden bij de in opspraak gekomen vzw- niet uitgenodigd. De Brusselse regering is ontsteld over die gang van zaken.