Maltese Roberta Metsola volgt overleden Sassoli op als voorzitter Europees Parlement

Metsola kreeg al in de eerste stemronde genoeg steun van de Europarlementariërs. De 43-jarige vicevoorzitter versloeg een kandidaat van de Groenen en een van de uiterst linkse fractie in het EU-parlement. Ze kreeg 458 van de 616 uitgebrachte stemmen.

Roberta Metsola zetelt sinds 2013 namens de christendemocratische en conseratieve Europese Volkspartij (EVP) in het Europees Parlement. Op haar 43ste verjaardag wordt de juriste van opleiding de jongste persoon ooit die het Europese halfrond gaat leiden. Het is ook de eerste keer dat iemand uit de kleine lidstaat Malta een Europese topfunctie in de wacht sleept.

Bovendien wordt Metsola na Simone Veil en Nicole Fontaine pas de derde vrouw die de voorzittershamer in Straatsburg in handen neemt. Nadat de Poolse conservatief Kosma Zlotowski (ECR) in extremis zijn kandidatuur introk, bleven er enkel vrouwelijke kandidaten over. De Zweedse Alice Bah Kuhnke van de groene fractie en de Spaanse Sira Rego van de uiterst linkse fractie moesten echter genoegen nemen met respectievelijk 101 en 57 stemmen.

In de voetsporen van Sassoli

Metsola treedt in de voetsporen van de vorige week overleden David Sassoli. De opvolging heeft echter geen verband met de plotse dood van de Italiaanse sociaaldemocraat. Aan zijn mandaat kwam deze week een einde, en na de Europese verkiezingen van 2019 hadden de drie grootste fracties in het halfrond al afgesproken dat het voorzitterschap in het tweede deel van de legislatuur naar de Europese Volkspartij (EVP) zou gaan.

De voorzitter leidt de werkzaamheden van het parlement, zit de belangrijkste debatten in de plenaire vergadering voor en ziet toe op de naleving van het reglement. Hij of zij vertegenwoordigt het halfrond ook in de relaties met de andere Europese instellingen. Zo licht de voorzitter aan het begin van de toppen van staatshoofden en regeringsleiders de standpunten van het parlement toe.