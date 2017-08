Maingain verkoopt zijn huid duur

"Als de MR consequent is, moet ze ook de coalities met de PS in Brussel-stad en in de provincie Luik opblazen, daar waar de schandalen begonnen zijn." In interviews in Le Soir en op de RTBF speelt DéFI-voorzitter Olivier Maingain de zwartepiet over het uitblijven van nieuwe regeringen in Brussel en de Franse Gemeenschap meteen door naar de Franstalige liberalen.

Maingain legt de lat erg hoog. Zijn 'eis' om overal komaf te maken met de PS, is wettelijk zelfs niet mogelijk: de Code wallon laat immers niet toe dat een provinciale meerderheid nog gewijzigd wordt na 30 juni in het jaar voor de verkiezingen.