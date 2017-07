Magnette keert terug naar Charleroi

Waals minister-president Paul Magnette (PS) keert, zodra er een nieuwe Waalse regering geïnstalleerd is, terug naar Charleroi. Daar wil hij de verlenging van zijn burgemeesterschap verzekeren. Maar dat betekent niet dat zijn rol in de nationale politiek is uitgespeeld.

"Met overtuiging en met vreugde kies ik voor Charleroi", kondigde Magnette vanmorgen aan op een persconferentie. In Charleroi werd Magnette tien jaar geleden door PS-voorzitter Elio Di Rupo in de politiek gelanceerd, en daar is hij sinds 2012 ook titelvoerend burgemeester. Sinds 2014 wordt hij er vervangen door partijgenote Françoise Daspremont. Met een door de vele schandalen geteisterde PS is het geen overbodige luxe om, goed een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, een tandje bij te steken om ook na 2018 de burgemeesterssjerp te behouden.

Magnette keert echter nog niet meteen terug. De timing hangt af van de onderhandelingen tussen cdH en MR, die een nieuwe Waalse regering aan het vormen zijn. Na de installatie van die nieuwe regering zou Magnette opnieuw parlementslid kunnen worden, maar het is ongezien om als voormalig regeringsleider meteen oppositie te beginnen voeren tegen je opvolger. Het is een ongeschreven regel dat er eerst een afkoelingsperiode volgt.

Daar komt nog bij dat de PS eerder deze maand op haar congres besliste dat het mandaat van parlementslid vanaf de volgende legislatuur niet meer gecombineerd mag worden met dat van burgemeester of schepen in steden met meer dan 50.000 inwoners. Magnette had eerder al aangekondigd dat hij niet zal cumuleren. Hij wil absoluut het gezicht zijn van de nieuwe, 'propere' PS. Zijn federatie stemde nog voor het PS-congres voor een volledig cumulverbod. Dat Magnette nu voor zijn stad kiest, betekent echter niet dat zijn rol in de nationale politiek is uitgespeeld. "Dit is reculer pour mieux sauter", analyseert UGent-politicoloog Carl Devos. "Magnette wil zijn electorale basis behouden of versterken. Als hij als winnaar uit de lokale verkiezingen komt, terwijl de PS elders wellicht grotendeels verliest, kan hij zijn gewicht binnen de partij versterken." Magnette geldt al jaren als dé onbetwiste opvolger van Di Rupo. Dat is nog meer het geval nu, in de nasleep van de affaires rond Publifin en Samusocial, de roep om een nieuwe partijvoorzitter steeds luider klinkt. Di Rupo lijkt niet van plan meteen een stap opzij te zetten, maar na de verkiezingen van 2019 lijkt weinig Magnette te beletten om de scepter over te nemen.

Liberale minister-president Intussen lijkt het nog een kwestie van dagen voor er een nieuwe Waalse regering gevormd wordt. Er moeten nog een paar laatste details worden geregeld, maar verwacht wordt dat de deal midden deze week rond is. De nieuwe regering zou zeven ministers tellen, één minder dan de huidige. CdH zou haar 3 ministerposten behouden, terwijl MR zich tevreden zou stellen met 4 zitjes, inclusief dat van de minister-president.

Wie dat wordt, is nog onduidelijk. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat partijvoorzitters Chastel en Benoit Lutgen (cdH) tot de regering toetreden. Op amper een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is daar voor hen weinig winst te halen. Bovendien hopen ze de komende maanden ook nog tot een akkoord te kunnen komen over nieuwe regeringen in Brussel en in de Franse Gemeenschap, en die onderhandelingen voeren ze liefst zelf.