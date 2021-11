Magdalena Andersson maakt comeback: voor tweede keer in week tijd verkozen als premier van Zweden

Afgelopen woensdag werd Andersson, de leider van de sociaaldemocraten, door het parlement geaccepteerd als nieuwe premier. Haar benoeming werd gevierd als een mijlpaal voor Zweden, dat al decennia strijdt voor gendergelijkheid, maar nog nooit een vrouwelijke premier had. In buurland Noorwegen was het veertig jaar geleden al zover en ook in andere buurlanden is een vrouwelijke leider geen uitzondering meer.

Een paar uur na haar benoeming ging het misbij de stemming over de begroting van 2022. Andersson kreeg niet genoeg steun voor haar plannen, waarna een alternatieve, rechtse begroting werd aangenomen, met steun van extreemrechtse Zweden Democraten. Dat ging Anderssons coalitiepartner, de Milieupartij, te ver. Door het vertrek van de coalitiegenoot zag Andersson zich gedwongen om af te treden en een nieuwe stemming aan te vragen. Die volgde vandaag.

Geen meerderheid

Het gevolg is wel dat haar partij nu alleen de regering vormt. De Sociaal-Democraten zijn weliswaar de grootste in het parlement, maar ze hebben er lang geen meerderheid. Andersson zal dus voor elk besluit de boer op moeten om steun te vergaren.

Voor haar benoeming was dit geen probleem. In Zweden geldt dat een premier kan worden benoemd zolang de meerderheid niet tegen is. Eerder al bereikte Andersson een akkoord met andere partijen om niet tegen haar benoeming te stemmen.

De politieke schermutselingen zijn een voorbode van de verkiezingsstrijd die volgend jaar zal losbarsten. Andersson hoopt met de premierbonus te voorkomen dat haar partij, die in 2018 veel zetels verloor, opnieuw krimpt. In de coulissen staan de centrumrechtse Gematigde Uniepartij en de ultranationalistische Zweden Democraten te wachten om de macht over te nemen.