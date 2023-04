Macrons favoriete Parijse bistro doelwit van pensioenbetogers

Volgens de vakbonden gingen donderdag 2 miljoen Fransen de straat op om hun ongenoegen te uiten over de pensioenhervorming. Het ministerie van Binnenlandse Zaken hield het op 570.000. De meesten van hen deden dat vreedzaam, maar in Parijs braken op enkele plekken rellen uit. Brasserie La Rotonde, in de kunstenaarswijk Montparnasse, was daarvan de meest symbolische.

Macron vierde er in 2017 zijn winst in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen met enkele politieke medestanders en vooraanstaande figuren uit de kunst- en mediawereld. Florian Philippot, partijgenoot van Macrons uitdager Marine le Pen, vergeleek het met het feest van Nicolas Sarkozy na zijn verkiezingsoverwinning in 2007, in het chique restaurant Fouquet’s. Dat paste goed bij Macrons imago als elitair en losgezongen van het volk, maar zijn medestanders waren er als de kippen bij om te benadrukken dat de gastenlijst bij La Rotonde niet zo indrukwekkend en het menu niet zo prijzig was als bij Fouquet’s.

Van oudsher is La Rotonde dan ook geen plek voor de meest vermogenden van Parijs. Tijdens de Eerste Wereldoorlog en in het interbellum was het een verzamelplaats voor kunstenaars en schrijvers als Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Claude Debussy, Ernest Hemingway en F. Scott Fitzgerald. Vladimir Lenin en Lev Trotski zouden er in 1910 andere Russische ballingen hebben ontmoet.

Uitbater Victor Libion liet armoedige kunstenaars naar verluidt urenlang in zijn café zitten terwijl ze niet meer dan een kopje koffie afrekenden. Als iemand geen geld had om te betalen, vroeg Libion om een tekening als onderpand. Met dank aan de kunstzinnige stamgasten hing het café vaak vol met tekeningen, en is La Rotonde op doek en in boek vereeuwigd.

Macron met premier Rutte in La Rotonde, voorafgaand aan een Europese top in 2021. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Tegenwoordig heeft met name de linkse Franse politieke elite La Rotonde ontdekt. Al voor zijn presidentschap was Macron er vaak te vinden, en in 2021 dineerde hij er nog met de Nederlandse premier Mark Rutte. De socialistische politicus Ségolène Royal hield er vergaderingen met haar team toen ze in 2007 probeerde presidentskandidaat te worden namens de Parti Socialiste. Toen haar partner François Hollande daar zelf vier jaar later in slaagde, vierde hij het in La Rotonde.

Zo bezien is het niet onbegrijpelijk dat La Rotonde mikpunt is geworden van de Franse volkswoede, als symbool van gematigd links dat hen in de steek heeft gelaten. Volgens de politie gooiden honderden ‘radicale elementen’ stenen en fakkels naar het gebouw en de politie eromheen. Door een van de fakkels vatte de luifel van het café vlam. In afwachting van de brandweer gooide het personeel van La Rotonde een emmertje water op het vuur. Verrast waren ze vermoedelijk niet: in 2020, de laatste keer dat Macron probeerde een pensioenhervorming erdoor te drukken, sloegen demonstranten een ruit in en brak er ook brand uit.