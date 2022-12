Maakt Donald Trump nog kans op het presidentschap nu zijn vervolging wordt gevraagd? ‘Ik denk niet dat iets hem nog kan redden’

Hoe relevant is Donald Trump nog? En wat betekent het advies van de Congrescommissie om hem te juridisch te vervolgen voor zijn kansen op het presidentschap in 2024? ‘Trump is oud, voorspelbaar, duidelijk kleinzielig.’

Toen de zomer en de hoorzittingen van de commissie van 6 januari van het Huis begonnen, was voormalig president Donald Trump nog steeds een hooggeplaatst figuur in de Republikeinse politiek. Hij was in staat om winnaars te kiezen voor voorverkiezingen én kon kandidaten aan een lakmoesproef onderwerpen, meer bepaald of zij zijn verlies in de verkiezingen van 2020 zouden ontkennen.

Zes maanden later is Trump aanzienlijk verzwakt, een geslonken figuur in het politieke landschap. Zijn teloorgang is deels een gevolg van zijn eigen misstappen en misrekeningen in de afgelopen maanden. Maar het is ook een gevolg van het omvangrijke bewijsmateriaal dat de commissie van het Huis heeft verzameld en haar vermogen om het verhaal van zijn pogingen om de verkiezingen ongedaan te maken op een meeslepende en toegankelijke manier te vertellen.

Op een zowel rauwe als licht verteerbare manier, en met oog voor levendige details, heeft de commissie het verhaal opgetekend van een president die herhaaldelijk te horen kreeg dat hij had verloren en dat zijn beweringen over fraude fantasievol waren. Maar Trump bleef ze toch doordrukken, smeedde plannen om de uitkomst terug te draaien, wakkerde de woede van zijn aanhangers aan, riep ze naar Washington en keek vervolgens toe hoe het geweld zich voltrok.

Het was een hele aanpassing voor een president die eerst bekendheid verwierf en vervolgens het Witte Huis bereikte op basis van zijn gevoel voor hoe hij zich op televisie moet profileren.

‘Ongeschikt’

Onder leiding van een ervaren televisieproducer heeft de commissie het verhaal gelardeerd met momenten die in het publieke bewustzijn zijn geëtst, van Trump die zijn lunch in woede tegen de muur van de eetzaal naast het Oval Office gooide tot de bewering dat hij een agent van de geheime dienst die zijn auto bestuurde, aanviel toen zijn wens om zich bij zijn aanhangers te voegen bij het Capitool werd afgewezen.

Afgelopen maandag - twee jaar na Trumps Twitterbericht waarin hij zijn volgelingen opriep naar Washington te komen om te protesteren tegen zijn verlies, met de belofte dat het “wild zal zijn!” - rondde de commissie haar zaak af. Ze roepen als gevolg daarvan op om Trump strafrechtelijk aansprakelijk te stellen voor zijn daden en pleiten ervoor dat hij nooit meer macht mag hebben.

“Geen enkele man die zich op dat moment zo zou gedragen, mag ooit nog een gezagspositie in ons land bekleden”, zei Liz Cheney, vice-voorzitter van de commissie, verwijzend naar de onwil van Trump om in te grijpen en zo het geweld op 6 januari 2021 te stoppen. “Hij is ongeschikt voor het ambt.”

Trump moet worden vervolgd voor zijn rol rond de bestorming van het Capitool. Dat vindt een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden. Beeld Photo News

Om dat punt te benadrukken deed de commissie iets wat het Congres nog nooit eerder had gedaan: het verwees een voormalige president door naar het ministerie van Justitie voor strafrechtelijke vervolging. Een grotendeels symbolische stap, maar een die alleen maar bijdraagt aan het gevoel dat Trumps presidentscampagne van 2024 onder een aantal zeer donkere juridische wolken aanvangt.

Federale aanklagers onderzoeken niet alleen de pogingen van Trump om de resultaten van de verkiezingen te dwarsbomen, maar ook de verkeerde omgang met presidentiële documenten en geheim materiaal dat hij meenam toen hij het Witte Huis verliet. Een openbaar aanklager in Georgia gaat door met een onderzoek naar zijn pogingen om zijn verkiezingsverlies in die staat ongedaan te maken, en zijn bedrijf, de Trump Organization, werd deze maand in New York veroordeeld wegens belastingfraude.

Of de juridische ellende en politieke misstappen van Trump hem ervan zullen weerhouden de nominatie van zijn partij opnieuw te winnen, is een andere zaak.

Op weg naar irrelevantie?

Trump kan nog steeds een duurzame basis binnen de partij rekenen, maar hoe groot die op dit moment is, staat ter discussie nadat uit een handvol peilingen is gebleken dat steeds meer Republikeinse kiezers Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, steunen als alternatief. Ook andere potentiële kandidaten kijken goed toe en wegen hun kansen af als ze in een race komen met een verzwakte Trump.

Voor sommigen is het gepraat over Trumps huidige kansen als een film die ze eerder hebben gezien, een film waarin de hoofdrolspeler voor dood wordt achtergelaten om vervolgens toch weer op te staan.

“Er zijn nog steeds veel mensen die Donald Trump steunen; daar bestaat geen twijfel over”, zei Rob Gleason, de voormalige voorzitter van Republikeinse Partij in Pennsylvania. Hij wees op verhalen die de krantenkoppen domineerden, zoals over de Republikeinen die door Trump werden gesteund maar die hun races verloren. In de ogen van Gleason dringen die verhalen eenvoudigweg niet tot het bewustzijn van Trumps aanhangers door. “Ze volgen niet veel van dit soort dingen.”

Sommige Republikeinen zeiden zelfs achter de schermen dat het advies van de parlementaire commissie zou kunnen dienen om de aanhangers van Trump achter hem te krijgen, zoals korte tijd het geval was nadat de FBI in augustus zijn club, Mar-a-Lago, doorzocht. Andere Republikeinen zijn sceptischer. “Ik denk niet dat iets Donald Trump nog kan redden”, zei voormalig vertegenwoordiger Carlos Curbelo. “Hij is zonder twijfel op weg naar irrelevantie. Hij maakt zichzelf met de dag kleiner.”

De toespraken die Trump hield bij evenementen voor de tussentijdse verkiezingen of voor zijn campagneaankondiging van 2024 waren grotendeels gericht op zijn grieven over 2020. “Deze keer is het anders”, zei Curbelo, eraan toevoegend dat Trump zes jaar geleden ‘nieuw en interessant’ was en dat mensen nieuwsgierig waren wat voor soort leider hij zou zijn. “Nu is Donald Trump oud, voorspelbaar, duidelijk kleinzielig.”

Trump stond erop een week na de midterms zijn presidentiële campagne voor 2024 aan te kondigen, tegen het advies van bijna al zijn assistenten en bondgenoten in, en hield een matte toespraak die hij met nauwelijks enige emotie voorlas van een autocue. In de bijna vijf weken daarna heeft hij geen openbare politieke evenementen gehouden.

In plaats daarvan heeft hij aandacht gekregen voor het hosten van een diner in zijn club in Florida waar een holocaustontkenner en Kanye West te gast waren.

Voor veel leden van een partij die graag willen heropveren na drie pijnlijke verkiezingscycli heeft Trump nog nooit zo sterk als een product uit het verleden gevoeld. “Ironisch genoeg verschilt dit niet veel van een reality-tv-serie die zijn beloop heeft gehad”, zei Curbelo. “En mensen zijn er gewoon een beetje overheen, zelfs zijn aanhangers.”

© The New York Times