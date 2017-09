Loopt energiefactuur weer op? Vlaamse regeringspartijen niet eens over alternatief voor Turteltaks

Dat klonk wel erg optimistisch, vonden CD&V en N-VA, en ze vroegen Tommelein om tegen september een becijferd plan uit te werken. Dat voorstel werd deze week door technische werkgroepen besproken. Maar volgens De Tijd is het voor CD&V en N-VA onvoldoende: de partijen vinden dat Tommelein te weinig rekening houdt met toekomstige investeringen in hernieuwbare energie. Die bedragen jaarlijks zo'n 1,2 miljard. Als Vlaanderen de doelstellingen tegen 2020 niet haalt, dreigen er forse boetes.

Het Grondwettelijk Hof vernietigde voor de zomer de energieheffing van Tommeleins voorganger Annemie Turtelboom, beter bekend als de Turteltaks. De regering moet dus op zoek naar een alternatief voor die taks van 100 euro per jaar. Tommelein kondigde maanden geleden aan dat schuldenberg uit het verleden al voor een groot deel is weggewerkt en dat de de factuur fors zou dalen: een gezin met een gemiddeld verbruik zou nog maximaal 10 euro moeten betalen.

Boetes moet de Vlaamse regering volgens Jurres niet meteen vrezen. Hij acht het uitgesloten dat we de doelstellingen halen, maar dat geldt voor nog heel wat landen. "Als er voldoende landen in dezelfde situatie zitten, zullen ze wel overeenkomen om elkaar meer tijd te gunnen", meent hij.

Een derde optie is om een deel via de Vlaamse begroting te betalen. Daar hebben CD&V en N-VA zich in het parlement echter al uitdrukkelijk tegen verzet, omdat de factuur zo uiteindelijk toch weer betaald wordt door de gezinnen.

Toch dringt de tijd om tot een oplossing te komen. Maandag wil minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de nieuwe energieheffing immers samen met de begroting kunnen voorstellen tijdens zijn Septemberverklaring. Een piste is om een grotere groenestroombijdrage te vragen aan gezinnen en bedrijven. Een andere om een beperkte nieuwe heffing in te voeren. Maar dat willen de liberalen absoluut vermijden. Ze zijn de klappen nog niet vergeten die ze door de Turteltaks kregen. De vorige heffing leidde uiteindelijk ook tot Turtelbooms ontslag.

Maatschappelijke prijs

Het lijkt onvermijdelijk dat de energiefactuur opnieuw oploopt. "Dat kan niet anders", zegt Jurres. "Op termijn betalen investeringen in hernieuwbare energie zichzelf terug, maar dat zal pas na 2030 zijn." Om ervoor te zorgen dat ons land geen fossiele brandstoffen meer moet importeren, moeten we de eerstkomende jaren fors investeren, zowel in hernieuwbare energie als in infrastructuur. "Hoe je het ook draait of keert: we zullen als maatschappij de prijs betalen", zegt Jurres.

Het beloven nog moeilijke gesprekken te worden "maar we zullen er wel uit geraken", klinkt het binnen de meerderheid. Tommelein wou zelf geen commentaar kwijt.