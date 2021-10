Loonsverlaging parlementairen raakt burgemeesters niet

De wedde van een burgemeester wordt berekend op basis van het inwonersaantal van zijn of haar gemeente en de vergoeding van de leden in het Vlaams Parlement. Zo verdient een burgemeester van een kleine gemeente met minder dan 300 inwoners 26 procent van een parlementair loon (exclusief onkostenvergoeding). Dat komt neer op 25.000 euro bruto per jaar. De burgemeesters van Antwerpen en Gent, met meer dan 150.000 inwoners, verdienen 151 procent van een parlementslid. Ook schepenen hebben een procentuele loonschaal.

Nu de volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement na Nieuwjaar 5 procent van hun loon moeten afstaan, dreigt dit automatisch af te stralen op de verloning van burgemeesters en schepenen. Zeker in kleinere gemeenten zorgt dat voor onrust, want daar moeten mandatarissen nu al vaak een extra job nemen om rond te komen, hoewel ze doorgaans fulltime bezig zijn met hun politieke taak. Onder meer in het Whatsapp-groepje van de CD&V-burgemeesters weerklonken de voorbije dagen ongeruste signalen.

CD&V-burgemeester in Deinze Jan Vermeulen spreekt zich niet uit over deze groep, maar is persoonlijk wel ongerust. “In mijn stadhuis verdienen nu al veel mensen meer dan ik, hoewel ze minder verantwoordelijkheid dragen”, zegt hij. Het gaat onder anderen over de algemeen en financiële directeurs. Zij kregen onlangs opslag. “Ik gun hen dat, en je hoort me ook niet klagen, maar de discrepantie is wel enorm. Dat verdient een debat. Onze maatschappij heeft er alle belang bij dat burgemeesters zich willen en kunnen smijten.”

Tijdens de coronacrisis plooiden burgemeesters zich dubbel. Velen staan aan het hoofd van een politie-, brandweer- of hulpverleningszone die zich uitstrekt over meerdere gemeenten, zonder extra verloning. “Als CD&V, Open Vld en N-VA het dus echt menen met de lokale besturen, dan moeten ze nu maar eens tonen”, vindt Vermeulen.

Dat lijkt ook te gebeuren, want op het kabinet van parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) viel gisteren te horen dat de burgemeesters buiten schot zouden blijven. “De juridische dienst van het parlement werkt een regeling uit die enkel aan de verloning van de parlementairen raakt”, klinkt het. “Hoe die er zal uitzien, is nog niet duidelijk. Maar de burgemeesters hoeven zich geen zorgen te maken.”