▶ Live: Premier De Croo en staatssecretaris Schlitz geven uitleg bij ontslag Haouach

Ihsane Haouach was in het oog van de storm terecht gekomen naar aanleiding van uitspraken waarbij ze de vraag stelde hoe de scheiding tussen kerk en staat kan passen in een veranderende demografie. Nadien preciseerde ze wel dat ze het principe van de scheiding tussen kerk en staat nooit in vraag heeft willen stellen.

Haouach nam vorige week ontslag als regeringscommissaris. Nadien kwam aan het licht dat ze ter sprake kwam in een rapport van de Staatsveiligheid in verband met de Moslimbroederschap, al besloot dat rapport naar verluidt niet dat ze lid was van de organisatie, maar dat ze contacten had met leden van de organisatie, zonder te concluderen dat ze zich hiervan bewust was.

Vraag is nu of de nota van de Staatsveiligheid een rol speelde in het ontslag. De Croo en Schlitz verklaarden vanmorgen in de Kamer dat Haouach haar ontslag indiende zonder weet te hebben van de nota van de Staatsveiligheid. “Op 8 juli kwam ik in de plenaire op jullie vragen antwoorden”, zo legde Schlitz uit. “Op het einde van de plenaire werd ik verwittigd dat mevrouw Haouach haar ontslag zou indienen nadat zij het debat in het parlement had gevolgd. Pas nadien kreeg ik het bericht over de inlichtingen van de Staatsveiligheid.”

Aanvallen

Volgens Schlitz was Haouach zelf nog niet op de hoogte van de nota van de Staatsveiligheid toen ze haar ontslag indiende. “In haar brief, die ik vrijdag formeel heb ontvangen, legt ze uit dat de aanvallen tegen haar persoon maken dat ze haar functie niet meer kan vervullen, en dat ze veel belang hecht aan het instituut. Dergelijke persoonlijke aanvallen kon ze niet meer aanvaarden.”

De Croo zegt dat hij van zijn kant “donderdagmiddag net voor mijn vertrek naar de plenaire” op de hoogte is gesteld van het bestaan van de nota van de Staatsveiligheid. “Rond 15.15 uur, na de plenaire, heeft het hoofd van de Staatsveiligheid mij de analyse toegelicht. Het gaat om een analyse op eigen initiatief van de Staatsveiligheid. Ik kan wettelijk niet over de inhoud van de nota spreken.”

N-VA-Kamerlid Peter De Roover vindt dat een vreemde werkwijze van De Croo. “U hebt zich dus niet geïnformeerd over de inhoud van de nota vooraleer u naar de Kamer bent gekomen. Waarom bent u geen halfuur later gekomen om u eerst daarover te informeren?”